14 декабря 2022, 12:59
Замначальника отдела автоинспекции на Кубани уволен за езду в пьяном виде
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Причиной увольнения заместителя начальника ОГИБДД Новопокровского района стал отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, сообщили в МВД.
По данным ведомства, сотрудники собственной безопасности управления МВД и районной ДПС остановили автомобиль Nissan, за рулем которого находился замначальника ОГИБДД Новопокровского района, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. "Однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него составили протокол и отпустили", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении замначальника ведомства провели служебную проверку, по результатам которой он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, пишет со ссылкой на пресс-службу МВД "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в сентябре 2020 года начальник Гулькевичского отдела полиции был уволен за езду в пьяном виде.
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Автор: "Кавказский узел"