Замначальника отдела автоинспекции на Кубани уволен за езду в пьяном виде

14 декабря 2022, 12:59

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Причиной увольнения заместителя начальника ОГИБДД Новопокровского района стал отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, сообщили в МВД.

По данным ведомства, сотрудники собственной безопасности управления МВД и районной ДПС остановили автомобиль Nissan, за рулем которого находился замначальника ОГИБДД Новопокровского района, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. "Однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него составили протокол и отпустили", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении замначальника ведомства провели служебную проверку, по результатам которой он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, пишет со ссылкой на пресс-службу МВД "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в сентябре 2020 года начальник Гулькевичского отдела полиции был уволен за езду в пьяном виде.