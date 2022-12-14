Защита сочла необоснованным приговор Мухтару Меджидову

14 декабря 2022, 10:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Приговор бывшему премьер-министру Дагестана Мухтару Меджидову, осужденному на пять лет по делу о хищении 108 миллионов рублей, будет обжалован, заявила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря Мещанский райсуд Москвы приговорил бывшего премьер-министра Дагестана Мухтара Меджидова к пяти годам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. Второй подсудимый, бывший директор Избербашского радиозавода Фиряз Фарманов, получил четыре года лишения свободы условно и штраф в 800 тысяч рублей.

По версии следствия, весной 2012 года Мухтар Меджидов, занимавший пост вице-премьера Дагестана, организовал хищение у Минобороны 108 миллионов рублей, выделенных на производство радиолокационной системы посадки (РСП). Следователи считают, что чиновник убедил знакомых сотрудников Минобороны в том, что радиозавод в Избербаше обладает необходимыми мощностями для производства и поставки этих систем. Но, перечислив аванс в 108 миллионов, Минобороны так и не получило заказанные системы. По версии следствия, обвиняемые при заключении контракта понимали, что завод не в состоянии выполнить обязательства. Гособвинитель требовал для Меджидова и Фарманова восемь и семь лет лишения свободы соответственно. Сами они вину не признали.

Защита Меджидова не согласна с решением суда и уже подготовила апелляционную жалобу на приговор, сообщила адвокат Меджидова Джаннат Курбанова.

"Мой подзащитный вопреки версии следствия не вступал в сговор с сотрудниками Министерства обороны, не добивался включения поставок трех изделий РСП для нужд Министерства обороны в рамках гособоронзаказа, не имел умысла на хищение бюджетных средств и не имел никакого отношения к хищению. В ходе судебного следствия мы это доказали, но суд не дал объективную оценку нашим доводам и вынес незаконный приговор", – приводит сегодня ее слова "Коммерсант".

Адвокат Фарманова Шамиль Гусейнов также назвал приговор незаконным и сообщил о готовности его обжаловать, но уточнил, что этот вопрос ему еще предстоит обсудить со своим доверителем, пишет издание.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.