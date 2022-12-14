Чиновник арестован в Нахичевани по делу о многомиллионных хищениях

14 декабря 2022, 09:24

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Председатель комитета по градостроительству Нахичеванской автономной республики Хиджран Рустамов арестован по подозрению в хищении почти 125 миллионов долларов.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября стало известно, что министр финансов Нахичеванской автономной республики (НАР) Рафаэль Алиев арестован на четыре месяца по обвинению в злоупотреблении полномочиями и хищении из бюджета 144 миллионов манатов (около 84,5 миллиона долларов). Ранее, 25 ноября, суд в Баку арестовал на четыре месяца начальника одного из отделов Государственного таможенного комитета НАР Мансура Аскерова. Ему предъявлено обвинение в хищении 132 миллионов манатов (около 77,5 миллиона долларов) в сговоре с группой лиц.

По версии обвинения, чиновники Таможенного комитета создали неофициальную систему сбора за товары, ввозимые без оформления, в дополнение к общей электронной системе официального оформления государственных таможенных пошлин. 28 ноября комитет был упразднен, президент Азербайджана распорядился создать вместо него таможенное управление в подчинении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Сабаильский райсуд Баку удовлетворил ходатайство следователя Службы госбезопасности об аресте председателя Комитета по градостроительству и архитектуре НАР Хиджрана Рустамова, сообщает сегодня Trend.

Хиджран Рустамов обвиняется в злоупотреблении полномочиями и хищении 212 миллионов 361 тысячи манатов (около 124,9 миллиона долларов), выделенных на строительство и благоустройство на территории автономной республики, пишет агентство.

Заседание суда состоялось 13 декабря, Рустамов арестован по тому же уголовному делу, что и министр финансов НАР и чиновник Государственного таможенного комитета, информирует сегодня АПА.

В Нахичеванской автономной республике идет процесс переподчинения региональных госструктур центральной власти страны, а аресты чиновников связаны с демонтажом системы клановой власти, указали в ноябре опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Не исключено, что власти Азербайджана готовятся к упразднению автономии, отметил один из них, глава Центра исследований "Республика" Натиг Джафарли.

Напомним, в 2021 году бывшие главы МВД и Минобразования НАР были арестованы также по подозрению в хищениях. Их аресты связаны с кампанией по преследованию чиновников, нелояльных властям Азербайджана, поскольку конфигурация власти в стране меняется с кланово-олигархической на вертикаль личной власти Ильхама Алиева, предположили тогда опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

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