14 декабря 2022, 05:31

Продлен арест фигуранту дела о мошенничестве со свалками в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Предприниматель Михаил Калонкин, подозреваемый в организации хищения 76,7 миллиона рублей при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе, останется под стражей до 20 марта 2023 года.

Как сообщил "Кавказский узел", с декабря 2020 года по апрель 2021-го по делу о мошенничестве при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе были заключены под стражу трое подозреваемых: директор "Дирекции водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, бывший глава Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов и подрядчик – директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов. Волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин был объявлен в международный розыск и арестован заочно. 22 июня его задержали на территории Краснодарского края и также поместили по стражу.

Центральный районный суд Волгограда продлил 13 декабря меру пресечения в виде содержания под стражей технического директора ООО "Гринлайт" Михаила Калонкина - фигуранта уголовного дела о многомиллионной афере со свалками, пишет 102.ru.

По словам одного из адвокатов Калонкина Светланы Касенковой, защита неоднократно просила изменить ему меру пресечения на домашний арест, личное поручительство или подписку о невыезде. "Каких-то доказательств, что мой доверитель попытается скрыться или воздействовать на ход процесса, предоставлено не было", - приводит ее слова издание. Арест Калонкину продлен до 20 марта 2023 года,

Ликвидация свалок в Среднеахтубинском районе, о которых говорится в уголовном деле, была одной из задач нацпроекта "Экология". По данным следствия, компания-подрядчик не вывозила отходы с 18 несанкционированных свалок, которые должна была ликвидировать, а просто засыпала их грунтом. Госконтракт был заключен дирекцией водохозяйственного строительства, он обошелся бюджету в 76,7 миллиона рублей. Следователи полагают, что подрядчик и руководство дирекции находились в сговоре.

В сентябре в Волгоградской области были возбуждены два аналогичных уголовных дела - о хищении подрядчиками более 200 миллионов рублей, выделенных на выполнение государственного проекта "Чистая страна". Заказчиком работ выступала та же региональная Дирекция водохозяйственного строительства.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Волгоградские активисты выступили против строительства дороги в пойме", "Суд в Волгограде утвердил штраф в 150 тысяч рублей Галине Тихенко", "Покраснение реки обеспокоило жителей Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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