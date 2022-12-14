Работы о судьбах карабахцев и украинцев представлены на выставке в Ереване

14 декабря 2022, 03:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На выставке "Параллельная жизнь" в Ереване армянские и украинские фотографы представили свои работы, посвященные жизни во время боевых действий. Посетители выставки сочли похожими судьбы жителей Нагорного Карабаха в 2020 году и Украины в 2022 году, отметив, как важно помнить о простых человеческих ценностях.

Работы армянских и украинских фотографов представлены на выставке «Параллельная жизнь», которая проходит в Ереване с 12 декабря. Выставка, организованная Центром документальной фотографии "4Plus" вместе с Фондом имени Конрада Аденауэра, продлится в Культурном центре «АрмАрт» до 16 декабря.

Современные фотографы, по их словам, месяцами снимали не только поле боя, но и повседневную жизнь простых людей. «Независимо от разных геополитических реалий конфликтов в обеих странах, оба народа столкнулись с проблемой сосуществования с войной. Фотовыставка призвана осветить эти две важнейшие проблемы, с которыми сталкиваются армянское и украинское общества», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из организаторов мероприятия.

Работы восьми артистов, принимающих участие в проекте, представлены в разных жанрах. Это и фотографии, и тексты, и видео, и мультимедиа. Каждый артист выбрал по четыре и больше своих работ. С армянской стороны представлены работы только о войне 2020 года и ее последствиях.

Очень важно показать жизнь обычных людей в разбитых и сломленных армянских и украинских городах, а также приграничных армянских селах. На самом деле, жизнь этих людей одинакова, сказал корреспонденту «Кавказского узла» координатор выставки Тигран Амирян.

«Нам очень важно было организовать эту фотовыставку, как противостояние тем медиа-манипуляциям, которые постоянно распространяют травлю между нашими обществами, хотя обычные люди становятся жертвами одной и той же агрессии», - отметил Амирян.

Он отметил, что фотографы показали в своих работах личные переживания. К примеру, Фирза Халапян показывает Сюникский пограничный регион и ритм жизни людей, находящихся на близком расстоянии с врагом. «Вообще, вся эта выставка о ритме жизни, которая не прерывается, но подстраивается под ритм бомбардировки и постоянной стрельбы», - отметил Амиян.

Работы украинских фотографов, по его словам, очень активно выставляются в странах Европы. К примеру, с работой Евгении Белорусец он познакомился в Бундестаге в Берлине. На выставке экспонирована лишь одна страница дневника Евгении.

Евгения Белорусец в своем дневнике рассказывает о военных буднях. «Во время войны думаешь о войне». День 20-ый, вторник, 15 марта. Жители Киева возвращаются. Трудно поверить, но это так. Мой друг рассказывает, что все жители его дома вернулись, по вечерам свет во всех окнах горит. Я сама замечаю это. Наш двор полон молодыми лицами, несмотря на то, что соседние дома вчера были обстреляны», - приводит свои воспоминания из дневника Белорусец, которые сопровождаются видеокадрами.

Назик Арменакян пережила войну в первую очередь как мать, а не фотограф. 27 сентября – день рождения ее старшего сына Микаела. «День начался с ужасающих новостей. Собрались друзья, родные и начались звонки из военкомата. Вызывали становиться на учет. 28 сентября пошли в военкомат и Микаела забрали. И только по возвращению домой осознала, куда я его отправила и что происходит», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

После этого ровно 26 дней у нее не было связи с сыном, не было никакой информации. Она смотрела множество видео, надеясь, что в каком-нибудь из них она его увидит. «А потом страшный период, когда ты в списках ищешь знакомых... В первые дни как фотограф ты понимаешь важность фиксирования событий, война тебя зовет, но снимать было невозможно. Ожидание и вера. Со временем у тебя внутри начинается все разрушаться. Приходит момент, когда ты думаешь, что твое тело перестало двигаться. В последние дни продолжала слушать людей, но уже ничего не понимала. На 20 день я написала: «Я никто как человек, как фотограф, я потеряла все, обнулилась. Я только мать», - рассказала Назик.

Только после возвращения сына с фронта, спустя несколько месяцев она вернулась к фотографии.

Ани Геворгян в своих фотографиях рассказывает про директора централизованной системы библиотек Шуши (Нагорный Карабах) Нуне Балаян, которая годами для города Шуши и близлежащих населенных пунктов собирала более 15 тысяч книг.

Сейчас Балаян снимает квартиру в Ереване и никак не может найти работу. Она вынуждена обрабатывать землю рядом с этим домом.

Геворгян представила и Аделу Ованнисян, которая в 1989 году бежала из города Ханлар (Азербайджан) в Варденис (Армения), а спустя 10 лет обосновалась в Карвачаре (Нагорный Карабах). В 2020 году Ованнисян вновь была вынуждена оставить свой дом. Многодетная семья Ованнисянов из девяти человек сейчас живет у родственников в селе Зорак Араратской области Армении.

Катерина Москалюк призналась, что после окончания боевых действий на Украине жизнь никогда не станет прежней. Корреспонденту "Кавказского узла" она рассказала, что снимала жизнь во Львове, записывала истории людей в Киеве, Черниговской области. В своих работах она представила историю инвалида Петра, которые уехал из города Орехова Запорожской области. Ему помогли эвакуироваться сначала в Запорожье, затем во Львов волонтеры.

Максим Дондюк рассказал в своей экспозиции, что в городе Чугуеве Харьковской области были взорваны оба моста. "Люди вынуждены пешком переходить под мостами по искусственным переходам", - отметил он.

«Лев, который живет на шестом этаже жилого здания в Харькове, во время обстрелов никогда не спускался в убежище, посчитав, что там опаснее, чем дома», - рассказал он, к примеру, о судьбе одного из героев своей экспозиции.

Фотограф Станислав Остроус рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в детстве, когда они играли "в войнушку", они не могли представить себе, что эти "счастливые, глупые, далекие времена" останутся в прошлом, и они столкнулся с настоящими боевыми действиями "с бомбежками, беженцами, комендантским часом, развалинами и страшными новостями".

Посетители выставки поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своими впечатлениями.

Мери Худадян по профессии художник. От выставки, как она отметила, она ожидала большего. «Ожидала большее об эмоциях людей, о людях в сегодняшней повседневной жизни, о счастливых моментах любви во время войны. Параллельная жизнь именно о том, что во время боевых действий есть и другие моменты жизни, когда люди в течение 24 часов находят ту самую одну секунду счастья, пусть даже в подвале. Хотелось бы увидеть на выставке именно эти моменты жизни», - отметила посетительница выставки.

На выставку она пришла с этим ожиданием, но увидела в основном ход боевых действий, истории, основанные на боли. «Я пришла к мысли, что мы слишком долго переживаем войны, настолько, что говорить о счастливых минутках становится неудобно. Нужно постараться как можно быстро выходить из тяжелых ситуаций», - отметила она.

При этом она отметила, что у украинских фотографов она заметила именно эту тенденцию – видеть жизнь, «например, расцветший мак на фоне разрушенного здания». «И я не знаю, как помочь своему обществу, как помочь самой себе, преодолеть эти трудности наших сложных дней», - отметила девушка.

Диана Саакян, посетив выставку, вновь пережила те дни, которые пряталась в убежище под обстрелами в Нагорном Карабахе.

«Там, в подвале, казалось, все происходит не со мной. Как-будто я попала в другую жизнь и скоро это все закончится, но с каждым днем этот кошмар все более усиливался. И сегодня, хоть я и не считаю, что война в Арцахе (Нагорном Карабахе) закончилась, но, да, мы ведем параллельную жизнь. В какой-то мере мы вышли из активной фазы войны, но война не вышла из нас», - говорит Саакян.

«Сегодня Армения вместе с Арцахом (Нагорным Карабахом) и Украина переживают похожие события и не проводить между ними параллели не получается. Процессы одни и те же, восприятия мира другие», - отметил посетитель выставки Артак Гаспарян.

По его словам, мир не протянул руку помощи армянам во время войны в Нагорном Карабахе, армянский народ остался один. В случае с Украиной, по его словам, ситуация другая. «У украинцев как оборонная, так и гуманитарная и политическая поддержка мирового сообщества», - отметил он.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.