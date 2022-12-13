Власти объяснили снос Старого моста в Цхинвале заботой о безопасности горожан

13 декабря 2022, 12:33

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Старый мост в Цхинвале был снесен после того, как решение об этом вынес историко-культурного совет, поскольку ветхое состояние моста грозило обрушением и жертвами. Помимо этого ранее на строительство нового моста было выделено 147 миллионов рублей, рассказали власти Южной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 декабря стало известно, что Старый мост в Цхинвале, построенный в начале ХХ века, был снесен вопреки протестам активистов.

О сносе Старого моста в Цхинвале сообщил 5 декабря автор блога на "Кавказском узле" "Владикавказ. Там, где тепло и сыро". "Этот снос стал, по сути, поражением гражданского общества Южной Осетии. Не получилось не то, что договориться, не получилось вообще диалога между городскими властями и защитниками моста. И вот так в воскресенье, когда город спит, начат вдруг снос", – написал он. Мост был предметом "гордости для жителей Цхинвала", "Это кусочек старого мифического города", – сказано в записи "Старый цхинвальский мост все же сносят".

Проект строительства нового моста в Цхинвале должен будет одобрен министерством культуры Южной Осетии. Минстрой представит проекты моста на рассмотрение историко-культурного совета, действующего при министерстве культуры, сообщил сотрудник Минкульта.

Старый мост не состоял в реестре объектов культурного наследия, отметил он. "Минкультом утвержден реестр памятников культурного наследия. Каждый объект имеет паспорт, с указанием даты строительства, исторического или культурного значения, материала и стиля строительства. Однако мост не числится в этом реестре. В Минкульт поступал и запрос депутатов на предмет того, является ли мост объектом исторического или культурного наследия", – пояснил сотрудник Минкульта Южной Осетии корреспонденту "Кавказского узла".

В историко-культурный совет входят восемь человек – архитектор, строители, историки, директор НИИ и художники. Совет провел два заседания еще до сноса Старого моста, рассказал член совета при Минкульте Федмар Багаев.

"На заседании присутствовали семь членов совета, которые отказывались соглашаться с предложением и рекомендациями по сносу моста. Предлагалось сохранить его пешеходным. Жители города стояли на мосту, обращались к главе, выражали недоверие ранним экспертизам, и вот тогда заказали еще одну экспертизу. Когда, спустя какое-то время нам прислали эти результаты осмотра и обследования моста, то историко-культурный совет собрался во второй раз. Изучили, почитали, и согласились уже с аварийным состоянием моста. Ответственность брать на себя в случае, если бы мост обвалился, никто не хотел", – пояснил Багаев корреспонденту "Кавказского узла".

Этот реестр не утвержден правительством, так как изначально он составлялся с нарушениями закона, сказал сотрудник Генпрокуратуры Южной Осетии корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно данным проведенных экспертиз, мост был изношен на 70%, сообщил сотрудник министерства строительства Южной Осетии корреспонденту "Кавказского узла".

Две части города Цхинвала соединяли Старый мост и Новый мост. Старый мост снесли, и теперь левый берег и правый берег города соединяет только Новый мост, отметил сотрудник научно-исследовательском института (НИИ).

"Старый мост был построен в конце XIX века. Были и деревянные перекрытия, потом впоследствии уже накрыли бетоном. Во время революции и вооруженных столкновений югоосетинского ополчения с грузинскими отрядами в 1920 году. Безусловно, это часть нашей истории. По архитектурным показателям он не выражал определенный стиль или эпоху, в этом отношении конечно мост в Гуфта, или как мы его называем Гуфтинский мост, имеет большее архитектурное значение", – сказал сотрудник НИИ корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник парламента Южной Осетии пояснил, что постановление о культурном наследии Старого моста было принято депутатами еще в 2021 году и направлено в правительство для принятия к сведению и мер по сохранению.

Однако мост был внесен в утвержденную Инвестиционную программу социально-экономического развития еще в 2020 году. На строительство нового моста в программе предусмотрено 147 млн рублей, сообщил сотрудник парламента корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 22 ноября Telegram-канал "Karganag" сообщил, что участникам акций в поддержку Старого моста в Цхинвале поступали угрозы. "Сегодня на Старом мосту было особенно многолюдно, люди пришли, несмотря на то, что многим за последнюю неделю поступали звонки с угрозами", – сказано в публикации.

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