13 декабря 2022, 11:17

Продлен запрет на полеты в города юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Режим ограничения полетов в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте продлен до 21 декабря.

Как писал "Кавказский узел", со 2 марта в связи со спецоперацией на Украине приостановлена работа 11 российских аэропортов, в том числе в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Росавиация регулярно продлевает срок запрета на отправку и прием самолетов в этих аэропортах. В последний раз ограничение было продлено до 15 декабря.

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря, сообщила сегодня Росавиация.

"Ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Запрет на полеты беспилотников на Кубани осложнит работу силовиков, сельхозпроизводителей и экоактивистов", "Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России", "Владельцы иностранных круизных судов отказались от контрактов с портом Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 декабря 2022, 11:38

  • Конфликт силовиков в Урус-Мартане привел к рейдам против тонировок

    В Урус-Мартане сотрудники спецподразделений после конфликта между двумя силовиками провели рейды, в том числе проверили документы у водителей и наличие тонировок на машинах, рассказал один из них в эфире гостелеканала "Грозный". Силовики во время рейда разбивали тонированные стекла на машинах, передал оппозиционный властям Чечни Telegram-канал.

13 декабря 2022, 10:23

13 декабря 2022, 09:54

  • Азербайджанцы продолжили блокаду Лачинского коридора

    Жители Нагорного Карабаха сутки остаются изолированными от внешнего мира из-за блокировки Лачинского коридора. Открытия трассы также ожидают водители и пассажиры более 100 машин. Власти непризнанной республики заявили о нарушении прав жителей, а степанакертцы провели акцию протеста, на которой потребовали обеспечить им свободу перемещения.

13 декабря 2022, 09:14

  • Спор между властями Сочи и Росимуществом подставил под угрозу работу чаеводов

    Генпрокуратура потребовала через суд изъять у администрации Сочи 610 гектаров земли в Лазаревском районе и передать их Росимуществу, поскольку, по версии ведомства, эти земли используются чаеводами по назначению частично. Спор и земле идет между властями Сочи и государством, а под ударом в итоге будут чаеводы, заявили в руководстве ЗАО "Дагомысчай", которое арендует земли.

13 декабря 2022, 08:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи