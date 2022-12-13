Продлен запрет на полеты в города юга России

13 декабря 2022, 11:17

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Режим ограничения полетов в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте продлен до 21 декабря.

Как писал "Кавказский узел", со 2 марта в связи со спецоперацией на Украине приостановлена работа 11 российских аэропортов, в том числе в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Росавиация регулярно продлевает срок запрета на отправку и прием самолетов в этих аэропортах. В последний раз ограничение было продлено до 15 декабря.

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря, сообщила сегодня Росавиация.

"Ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.