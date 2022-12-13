Рукоприкладство со стороны физрука в дагестанской школе вызвало резонанс в сети

13 декабря 2022, 08:16

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Ученики школы в селе Ахты сняли на видео, как физрук избил в спортзале двоих подростков. Часть комментаторов в дагестанском паблике отметила, что тоже подвергалась рукоприкладству со стороны учителей в школьные годы, а другая часть потребовала привлечь физрука к ответственности.

12 декабря в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана" был опубликован ролик, на кадрах которого мужчина избил в спортзале двух подростков. Судя по обстановке, действие происходит в школе. Мужчина сначала держит за руки двух подростков, затем его за руку хватает третий ученик. После этого мужчина наносит удар ладонью в лицо одному из подростков, затем наносит ему еще один удар. Подросток закрывает лицо рукой и садится. Далее мужчина подходит ко второму подростку, который к этому времени отбежал от него, и также наносит ему в лицо удар. Далее он неразборчиво что-то кричит школьнику и наносит ему еще один удар. Автор ролика после этого отводит камеру в сторону, поэтому на видео не показано что происходит далее. "Это ненормальное состояние преподавателя", – звучит за кадром голос девочки.

В описании видеоролика сказано, что учитель физкультуры в школе в селе Ахты Ахтынского района избил двух учеников.

На 08.20 мск 13 декабря это видео в группе "Голос Дагастана", на которую подписаны более 152 тысяч пользователей, набрала 736 отметок с реакцией пользователей и 1181 комментарий. Часть их авторов поддержала физрука.

"Правильно сделал учитель, воспитывает учеников. Родители не воспитывают своих детей дома", – заявила Дина Халикова. "Всё правильно перевоспитывает", – высказал схожее мнение Рашид Шахбанов.

"Ничего такого он не сделал шокирующего. Нужно воспитывать детей, как себя вести в учебном заведении, а тем более в присутствии учителя. Правильно сделал, даю достойную оценку учителю", – заявил Билал Рагимов.

Другие комментаторы заявили, что во время учебы в школе они также подвергались избиению со стороны учителей.

"Меня однажды учитель права так отлупил, что у меня отпало всякое желание ему грубить. И меня учителя били не раз, и у меня нет на них обиды. Потому что понимаю, что мы были детьми с хулиганскими наклонностями, которые в школу приходили не учиться, а весело проводить время. И сейчас так же многие дети не ценят труд учителей", – заявил Александр Матросов.

"Нас тоже били и ничего, никаких отклонений нет. Били за дело. А телефоны вообще запрещать надо", – считает Мухаммад Гитинов.

"Меня били, об меня указки ломали и ничего. Они были правы (хоть и не все) потому что вёл себя отвратительно и получал, что следовало получать... Он особо там ничего и не делал по отношению к ним", – отметил Kurt Rassl.

"Нас тоже били, но это перебор", – написал Самурат Давид.

"У меня учитель начальных классов и била, и унижала, и измывалась, как хотела над детьми. И хотя меня не била, но страх и ужас я испытывала с остальными. Она срывала на детях свое плохое настроение, проблемы в семье и т. д. И для тех, кто считает это нормальным я бы пожелала сходить к психологу. Пожалейте детей", – подчеркнула Изабелла Абумислимова.

"В Дагестане нет управы на них. Моего сына избила завуч вместе с мужем. Закрыла кабинет, и вместе били. В итоге мой сын был поставлен учёт, а у неё жизнь шла как обычно", – пожаловалась Альбина Гасанова.

Другая часть комментаторов возмутилась поведением физрука. "С какой стати учитель имеет поднимать руку на ученика? Самое верное решение в этой ситуации – либо к директору, либо к родителям обратиться. Лично мне очень больно смотреть на происходящее, и лично я считаю, что учителя надо судить", – подчеркнул отметил Your Heart.

"Что значит, не будем давать оценку действиям!? Кто он такой? Даже если есть за что, так бить ребенка по голове взрослому мужику кто разрешает? Вы хотя бы понимаете, что пишите? Где это видано? Даже родители так не бьют. Что это такое – ребенок плачет так он ещё и добивает его.

А причина только в том, что они подрались. Таких под суд надо, а не среди общества держать. Нет такого понятия, как "довели учителя". Либо он учит дисциплине, либо сидит в дурдоме", – подчеркнул Daniel Kim.

"Кто дал ему право руку поднимать на детей? Под суд надо его! Это школа, там нужно воспитывать, а не бить", – высказала схожее мнение Ася Магомедова.

Министерство образования и науки Дагестана подтвердило, что действие на кадрах видео происходят в Ахтынской школе. "По факту происшествия в Ахтынской школе №2 Минобрнауки Дагестана сообщает, что в результате служебной проверки учителю физкультуры Талханову М.А вынесен выговор. В настоящее время педагог уволен по собственному желанию", – сообщило министерство 12 декабря на своей странице во "ВКонтакте".

По версии следствия, 43-летний учитель физкультуры, находясь в спортзале школы, нанес несколько ударов двум ученикам. Проводится доследственная проверка, сообщило 12 декабря на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. Комментариев от учителя физкультуры Ахтынской школы №2 или его представителей не поступало.

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