Фильм о протестах в Белоруссии заинтересовал мигрантов в Ереване

13 декабря 2022, 05:28

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Показ в Ереване фильма о массовых акциях протеста в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года заинтересовал главным образом мигрантов из России, Белоруссии и Украины. Основной показ картины пытались сорвать, отключив электричество, отметили организаторы.

13 декабря в одном из ереванских коворкинг-центре состоялся закрытый показ фильма «Минск» российского режиссера Бориса Гуца. Это второй показ ленты, ранее фильм был представлен в большом зале Дома кино в Ереване. В России картина запрещена к показу, а в Белоруссии фильм и вовсе признан экстремистским, передает корреспондент «Кавказского узла», побывавший на закрытом показе.

Фильм рассказывает о драматических событиях в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года. Молодая пара выходит ночью из дома и оказывается в гуще протестов. В итоге невинные люди оказываются жертвами произвола силовиков.

На основной показ фильма «Минск», состоявшийся 9 декабря, были проданы 400 билетов, еще 100 мест было выделено для гостей. Однако показ чуть было не был сорван из-за проблем с электричеством. Организаторы полагают, что свет вырубили намеренно. «Незадолго до начала сеанса нам выключили свет в кинозале. Но мы нашли генератор и, несмотря на все препятствия, показ фильма начался, хоть и на два часа позже», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из организаторов показа, режиссер Сергей Целиков.

По его словам, в основном на показ пришли россияне, белорусы и украинцы. «Местная публика была, но их было немного, около 30 человек», - отметил он, добавив, что для тех, кто не дождался показа, организовали еще один, закрытый показ.

Режиссер фильма Борис Гуц отметил, что снять фильм про белорусские события его побудили корни - он наполовину белорус.

"Но не это главное. Когда я смотрел, что происходит, я увидел вселенское зло. Зло с большой буквы. Зло, наделенное индульгенцией на насилие. Я не могу пройти мимо видео, на котором ОМОН стреляет в человека, снимающего из окна. Не могу пройти мимо видео, которое практически полностью реконструировано в ленте, когда в автозаке силовики избивают молодого парня. Он говорит, что шел с работы. Таких людей, историй огромное множество. Фильм об этих людях, которые вне политики, но когда политика их касается, она их уничтожает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, этот фильм рассказывает, по сути, про любую страну, где "есть намек на диктатуру". "И так происходит не только в диктаторских странах. Это происходит и в Китае, и во Франции, и в США. Мне хотелось разобраться, почему так происходит, почему, если дать разрешение на насилие, человек схватится за топор и будет убивать всех подряд", - заявил Гуц.

По его словам, национальная премьера была в Эстонии, так как это эстонская картина, запланирован еще один показ в Грузии. Фильм был также показан в Германии, Австрии, Польше, планируется также показы в Чехии, Израиле и Индии, добавил кинорежиссер. «Но мы не планировали показывать картину только мигрантам. Мы не думали, что <...> придется показывать ленту в Ереване, и зал будет полон мигрантами из России, Белоруссии и Украины. Цель фильма простая. Рассказать миру на простом жанровом языке о событиях в Белоруссии. Это игровое кино, не документальное», - отметил режиссер.

По его мнению, тех, кто вышел на улицу, чтобы выразить свою гражданскую позицию, можно назвать "по-своему" героями. «И когда они получают по голове, их сажают в автозак - это проблема. Однако когда человек вообще не пытается противостоять власти, но власти его уничтожают физически или морально, на мой взгляд, это более драматично. Я не хочу сравнивать, кто больше герой. Они все – жертвы. Мне было интересно в фильме показать людей, которые никак не соприкасаются с властью, но система без разбора перемалывает, переламывает всех», - сказал кинорежиссер.

Гуц признался, что получил полярные отклики на фильм. «Кому-то тяжело смотреть, кто-то плачет, кто-то благодарит, кто-то - в основном белорусы, которые участвовали в протестах - говорят, что так не было, а фильм мифологизирует их боль, вообще, рано об этом снимать. Распространенное впечатление – шок. Для неподготовленного зрителя фильм действительно шокирующий. Ощущение боли и безысходности. Один из самых распространенных вопросов: «А почему не даете надежду?», «А что делать дальше?». Я не знаю. Автор не должен давать на эти вопросы ответ, он должен задавать вопросы: «А как мы до этого докатились?». Как докатились до того, что реальность более жесткая, чем самое жестокое кино, которое можно снять», - подчеркнул автор картины.

Гуц уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. «Я понял, что не смогу снимать. Я очень хочу вернуться в Россию, но не в ту Россию, в которой я не смогу снимать кино. Я полезней за границей, чем если бы я боролся с режимом в России», - пояснил он.

Самый главный политический контекст фильма «Минск» в том, что это единственный фильм, снятый про наши дни, заявила корреспонденту «Кавказского узла» российский обозреватель кино Марина Кулапина.

По ее словам, и в России, и в Белоруссии много исторических картин, а про современную историю картин фактически нет. Фильм «Минск» рассказывает о борьбе белорусов за свою свободу, считает она. «Картина также показывает откровенную жестокость силовых структур, полицейское государство в действии. Силовики упиваются своей властью», - пояснила обозреватель.

Она считает, что фильм мог одинаково рассказать не только о событиях в Белоруссии, но и России и Армении. «Есть объединяющая деталь стран, которые проходят через сложный период становления и борьбы за свободу. Самый свежий пример – Иран. Та же самая история, может быть даже жестче. С одной стороны, фильм «Минск» - не самая вдохновляющая картина с точки зрения борьбы за свободу, но очень важная. Она передает боль, через которую смотришь и понимаешь, как выглядят настоящие герои и борцы за свободу», - сказала Кулапина.

Зрители поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своими впечатлениями после просмотра фильма.

«Это сильно эмоциональный фильм. Мне сложно говорить», - сказала одна из зрительниц, поблагодарив режиссера за картину.

Российскую туристку, не пожелавшую назвать себя, посмотреть картину побудили афиши в Ереване. «В России протестный голод. Мы боимся выходить на протест, мы боимся говорить. Я стараюсь посещать русскоязычные мероприятия, неважно, оппозиционные они или нет», - заявила она.

Для меня этот фильм рассказывал про отношения – любовный треугольник, добавила россиянка. «На протяжении всего фильма видна ревность девушки. Это чувство в каждом кадре. С самого первого кадра, с первых минут. А протесты же – это сложные обстоятельства, которые позволили открыть людей, показать, кто они есть. Их истинное лицо», - пояснила она.

Напомним также, что, как писал "Кавказский узел", с 9 по 13 ноября в Ереване прошла выездная сессия фестиваля документального кино "Эхо "Артдокфеста". Она стала третьей выездной сессией "Артдокфеста" в странах СНГ, в ее программу вошли 10 документальных фильмов. Открыл фестиваль показ 100-минутного фильма Виталия Манского "Горбачев. Рай". Президент фестиваля Виталий Манский в интервью "Кавказскому узлу" рассказал о том, что уехать из России он решил из-за усиления цензуры и творческой несвободы. Показы выездной сессии фестиваля прошли при полном аншлаге, отметили организаторы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.