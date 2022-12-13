Житель Ингушетии оштрафован за дискредитацию российской армии

13 декабря 2022, 04:29

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На 30 тысяч рублей оштрафовал суд жителя Ингушетии Амира Галаева за комментарий в соцсетях, признав его виновным в дискредитации российской армии.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября стало известно об административном деле, возбужденном в отношении жителя Ингушетии Амира Галаева.

Магасский районный суд Ингушетии оштрафовал на 30 тысяч рублей Амира Галаева, пишет 12 декабря "ОВД-Инфо"*.

Административное дело в отношении Галаева было возбуждено за комментарий под видеороликом в соцсети, где он усомнился в необходимости вести боевые действия, однако где - не уточняется.

В суде Амир Галаев признал вину, пишут "Кавказ.Реалии"**.

Напомним, что 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Поводом для подозрений в дискредитации военных становятся также публикации и комментарии в соцсетях.

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* включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельность.