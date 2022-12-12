Мухтар Меджидов получил срок по делу о хищениях у Минобороны

12 декабря 2022, 23:53

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Бывший премьер Дагестана Мухтар Меджидов приговорен к пяти годам заключения по делу о хищении 108 млн рублей у Минобороны, а бывший директор Избербашского радиозавода отделался условным сроком.

Как писал "Кавказский узел", Мещанский райсуд Москвы с феврале 2021 года рассматривает дело бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова и бывшего директора Избербашского радиозавода имени Плешакова Фиряза Фарманова, которые обвиняются в особо крупном мошенничестве. Гособвинитель затребовал для Меджидова и Фарманова восемь и семь лет лишения свободы соответственно.

Мухтар Меджидов возглавлял правительство Дагестана с 31 января по 22 июля 2013 года. Его преемником стал Абдусамад Гамидов, отбывающий сейчас срок в шесть с половиной лет за растрату (часть 4 статьи 160 УК РФ) бюджетных средств. Согласно версии обвинения, весной 2012 года Меджидов, занимавший тогда пост вице-премьера Дагестана, организовал хищение у Минобороны 108 млн рублей, выделенных на производство радиолокационной системы посадки.

Мещанский суд Москвы признал Мухтара Меджидова виновным в мошенничестве, назначив ему пять лет колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей. Фиряз Фарманов, для которого обвинение тоже просило реальный срок, получил четыре года лишения свободы условно, сообщил сегодня "Коммерсант".

Меджидову суд назначил дополнительное наказание, запретив ему занимать должности в органах государственной власти в течение 2,5 лет после освобождения. Фарманову, помимо условного наказания с испытательным сроком в пять лет, назначен штраф в 800 тысяч рублей и аналогичный запрет на 2,5 года. Кроме того, суд взыскал с обвиняемых 108 млн рублей по иску о возмещении вреда потерпевшим, сообщил "Интерфакс".

В карточке дела на сайте суда отмечено, что приговор Меджидову и Фарманову вынесен сегодня, однако текст приговора пока не опубликован.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями осужденных или их адвокатов относительно приговора. Ранее оба фигуранта дела отрицали свою вину.

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