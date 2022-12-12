Похороны Александра Вязова. Скриншот фото из ТГ-канала администрации Харабалинского района от 12.12.22, https://t.me/adm_harabaly/1232

12 декабря 2022, 23:05

Погибший на Украине военный похоронен в Астраханской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ефрейтор Александр Вязов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Харабалинского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там не менее 52 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Илья Крылов стал 51-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти

Сегодня в городе Харабали состоялись похороны ефрейтора Александра Вязова, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Ему было 34 года. У него остались родители, жена и несовершеннолетние дети. Посмертно Александр Вязов награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Харабалинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 51 астраханца. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине семерых жителей Дагестана", "Администрация Моздокского района сообщила о гибели военного на Украине", "Стало известно о гибели на Украине уроженца Азовского района", 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 декабря 2022, 22:07

12 декабря 2022, 21:12

12 декабря 2022, 20:39

  • Власти сообщили о гибели на Украине семерых жителей Дагестана

    Иса Адамов, Заур Курбанов, Васиф Гаджиев, Абдулкерим Селимов, Хизри Абдулаев, Абдулмеджид Темирханов, Арсен Багоматов погибли на Украине, сообщили администрации Табасаранского и Сергокалинского районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 286 жителей Дагестана.

12 декабря 2022, 20:30

12 декабря 2022, 20:05

  • Защита Бахтияра Гаджиева обжаловала его арест

    На арест азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева подана апелляционная жалоба, сообщил его адвокат. Защита также попросила суд признать необоснованными предъявленные активисту обвинения. Обеспокоенность арестом Гаджиева выразили Евросоюз и США.

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