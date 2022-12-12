Погибший на Украине военный похоронен в Астраханской области

12 декабря 2022, 23:05

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Ефрейтор Александр Вязов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Харабалинского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там не менее 52 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Илья Крылов стал 51-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сегодня в городе Харабали состоялись похороны ефрейтора Александра Вязова, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Ему было 34 года. У него остались родители, жена и несовершеннолетние дети. Посмертно Александр Вязов награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Харабалинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 51 астраханца. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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