Очередь на Военно-Грузинской дороге. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

12 декабря 2022, 14:30

Почти 500 грузовиков скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Очереди на проезд в Грузию через "Верхний Ларс" ожидают 495 большегрузов, сообщил вице-премьер Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 декабря был введен запрет на проезд грузовиков через КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, приведены в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

Очереди на проезд через "Верхний Ларс" в направлении Грузии ожидают 495 единиц грузового транспорта, сообщил вице-премьер республики Русланбек Икаев.

По его данным, за минувшую неделю границу с Грузией в обоих направлениях пересекли более 17,4 тысячи автомобилей и 39 тысяч 287 человек, пишет "Интерфакс".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 13.40 мск на пункте пропуска, который расположен на въезде в Россию из Грузии, скопились грузовики, а также стоят несколько легковых машин. На пункте пропуска, расположенном на выезде из России в Грузию, также видны легковые и грузовые машины. При этом изображения с камер, которые показывают ситуацию на дорогах, ведущих к пунктам пропуска, отсутствуют. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

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Примечание:

"Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды", "Четвертая лавина за сутки сошла на трассу в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 декабря 2022, 15:16

  • Блокировка дороги в Армению создала проблемы жителям Нагорного Карабаха

    Жители Нагорного Карабаха пожаловались, что им пришлось отказаться от запланированных поездок из-за акции протеста азербайджанских активистов, перекрывших трассу Степанакерт - Горис. Блокировка автодороги повлияла также на работу междугородного транспорта и врачебных бригад, сообщили представители властей.

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