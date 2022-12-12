Жители поселка в Волгоградской области пожаловались на проблему с водоснабжением

12 декабря 2022, 12:42

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Жители поселка Приволжский в Светлоярском районе записали коллективное видеообращение к Генпрокурору России, в котором попросили, чтобы прокуратура обязала чиновников построить водопровод к их поселку. Проблема со снабжением поселка водой существует много лет, а обращения к властям не дают результатов, заявили они.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Волгоградской области ранее неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 21 августа волгоградцы указали, что в несколько многоквартирных домов в Волгограде больше двух суток вода подавалась с перебоями, а подвоз воды не был организован.

Несколько десятков жителей поселка Приволжский в Волгоградской области записали коллективное видеообращение к Генпрокурору России Игорю Краснову. Видеоролик был сегодня размещен в YouTube.

"Уважаемый Игорь Викторович и органы прокуратуры! К вам обращаются жители посёлка Приволжский Светлоярского района Волгоградской области. В нашем посёлке проживают около двух тысяч человек, и полностью отсутствует питьевой водопровод. На протяжении многих лет наши многочисленные обращения в администрацию Светлоярского района и администрацию Волгоградской области с требованием начать строительство питьевого водопровода, полностью игнорируются", – сказала на кадрах ролика одна из жительниц поселка.

Затем слово взяла другая жительница. Она отметила, что в Приволжском есть своя школа, больница и детский сад, живет много семей с детьми, пенсионеры. "Для стабильной жизни необходимо питьевое водоснабжение. Никакой подвоз воды или покупка воды не смогут заменить нормальный питьевой кран на кухне каждого дома", – подчеркнула она.

Еще одна жительница поселка попросила Генпрокурора обязать власти построить водопровод. "Просим вас обязать администрацию Волгоградской области и администрацию Светлоярского района немедленно начать строительство питьевого водопровода в наш поселок Приволжский", – сказала она.

Далее на видео с требованиями о водопроводе выступил пожилой житель Приволжского. "Для нормального проживания в поселке нам нужен водопровод, чтобы дети росли здоровыми, чтобы люди могли спокойно жить и не волноваться о том, что им не подвезут воды вовремя. <…> Но этого у нас нет. Просим вас помочь нам и содействовать в строительстве водопровода", – подчеркнул он.

На видео также показана домохозяйка, у нее на руках ребенок, а также еще один стоит около неё. "Нам просто необходим стационарный питьевой водопровод. Никакой подвоз воды нас не устраивает", – сказала она.

Незадолго до видеообращения жители поселка направили коллективное письменное заявление в прокуратуру Волгоградской области со своими подписями на 35 листах. В документе сказано, что вопрос со строительством водопровода в Приволжском поднимается десятилетиями. Они считают, что отсутствие питьевого водопровода нарушает их права, отметил сегодня "Блокнот Волгоград".

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