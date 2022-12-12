Антисанитария в детсаду возмутила жителей Астрахани

12 декабря 2022, 09:25

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Сотрудница детсада в Астрахани записала на видео тараканов на кровати в детском учреждении. Часть астраханцев, комментируя это видео в соцсети, потребовала провести проверку в детсаду, а другая часть призвала наказать руководство учреждения.

11 декабря в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online" был опубликован ролик, на кадрах которого показана кровать с матрасом. Автор ролика поднимает матрас и под ним видны несколько тараканов. Затем автор ролика кладет матрас на место. Видео длится 14 секунд.

В описании ролика сказано, что действие происходит в одном из детсадов в Астрахани. "Дети в яслях спят вместе с тараканами! Видео записала няня, у которой туда ходят двое детей, говорит, не смогла больше молчать. Постоянно болеют дети, то конъюнктивит, то другая зараза. Воспитатели говорят, мы всё обрабатываем, и игрушки. Взрослые просто смотрят, как по детям ползают тараканы и молчат. <…> Заведующая уже собралась увольнять няню за данное видео", – сказано в тексте, который прикреплен к посту.

На 09.25 мск 12 декабря эта запись в группе "Астрахань Online", на которую подписаны более 179 тысяч пользователей, набрала 778 отметок с реакцией пользователей и 211 комментариев. Часть их авторов посоветовала родителям писать жалобы.

"Прокуратура, Роспотребнадзор, везде жалобы оставить, чтобы провели проверку, может хоть что-то поможет", – написала Русалина Кунгурова-Жумашева.

"Групповое заявление в прокуратуру. Думаю, это решит проблему", – заявил также Али Алиев.

"Идите в министерство образования, прокуратуру, они должны привести в порядок садик. Бедные дети. Родители там не 400 рублей в месяц оплачивают, имеют право на качественное предоставление услуг", – отметила Амина Малайсариева.

Другая часть пользователей раскритиковала администрацию детсада. "Ужасно! Мы ходили в этот садик и постоянно болели. Дети болеют, ходят в группу, воспитатели как зомбированные, даже замечания не делают родителям", – отметила Юлия Елизарова.

"Был очень хороший сад, ходили бесплатно в логопедическую группу, потом стало твориться нечто. Каждый день мимо иду, ничего не меняется. Те же облезлые беседки, зелени нет вообще, и это прошло 15 лет", – заявила Елена Ивановна.

"Какой ужас, как заведующая такое допустила вообще? Нянечка супер, выставила всё на всеобщее обозрение, пусть теперь займутся этим вопросом", – подчеркнула Вероника Майорова.

"Какая заведующая, такой и садик. Её надо уволить", – считает Алина Морозова.

Публикация о том, няня сняла на видео в одном из детсадов Астрахани тараканов, также была размещена 11 декабря в соцсети "ВКонтакте" в группе "Типичная Астрахань", на которую подписаны более 128 тысяч пользователей. На 09.25 мск 12 декабря эта запись набрала 152 отметки с реакцией пользователей и 19 комментариев.

"Я могу подтвердить это. Это в одной из групп. В нашей пока не замечали. Завтра травить будут. Сад на два дня закрыт", – написал вечером 11 декабря Алекс Кравченко.

"У меня ребёнок ходит в сад (не в этот). Только последние два месяца тараканов не видно, а так пешком ходили", – отметила Александра Грумер.

"Четыре года в этот сад ходят мои дети, дочь уже выпустилась. Ни разу в их группах не видела тараканов или грязь", – заявила Светлана Гришина.

"Ужас! Тем более, сейчас достаточно всяких средств", – заметила Людмила Дроздова.

"Это видео стоит отправить в Роспотребнадзор", – подчеркнула Юлия Шакмаева.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 09.25 мск на сайте министерства образования и науки Астраханской области нет комментариев относительно информации об антисанитарии в одном из местных детсадов.

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