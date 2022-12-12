Военнослужащие азербайджанской армии. Фото пресс-службы МО Азербайджана

12 декабря 2022, 05:51

Пограничник погиб в Азербайджане

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От огнестрельного ранения в Газахской отдельной пограничной дивизии погиб азербайджанский солдат Мухаммед Алиев.

"Кавказский узел" сообщал, что 4 декабря от огнестрельного ранения скончался азербайджанский военный Эльнур Мамедов.

В Газахской отдельной пограничной дивизии пограничных войск Азербайджана в результате нарушения правил обращения с оружием скончался от огнестрельного ранения солдат Алиев Мухаммед Магеррам оглу. Инцидент произошел 10 декабря, пишет со ссылкой на государственную пограничную службу "Туран".

По факту гибели военного возбуждено уголовное дело, сообщил media.az старший помощник военного прокурора Азербайджана - начальник пресс-службы военной прокуратуры Фирад Алиев.

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Автор: "Кавказский узел"

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12 декабря 2022, 06:45

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