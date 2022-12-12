Директор казачьего училища на Ставрополье осужден за насилие над воспитанником

12 декабря 2022, 04:52

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Бывший директор Казачьего кадетского корпуса в Буденновске Андрей Околелов, который грубо обошелся с воспитанником, приговорен к трем годам условно.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта стало известно, что прокуратура на Ставрополье начала проверку после грубого поведения директора казачьего кадетского корпуса в Будённовске по отношению к ученику. Пользователи соцсетей, просмотревшие ролик с рукоприкладством, потребовали наказать руководителя учебного заведения. 9 марта в отношении директора Казачьего кадетского корпуса Андрея Околелова было возбуждено уголовное дело.

Буденновский городской суд Ставропольского края осудил бывшего директора местного Казачьего кадетского корпуса Андрея Околелова, признав его виновным в применении насилия в отношении несовершеннолетнего, пишет 10 декабря newstracker.ru.

Околелов приговорен к трем годам заключения условно. Ему также запрещено два года занимать руководящие должности в системе образования, сообщает "Чистовик".

Комментариями Околелова по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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