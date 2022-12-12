Боксер из Дагестана стал чемпионом мира по версии IBA

12 декабря 2022, 02:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Боксер из Дагестана Муслим Гаджимагомедов победил испанца Энмануэля Рейеса Пла и стал чемпионом Международной ассоциации бокса IBA среди профессионалов

Поединок между Гаджимагомедовым и Пла состоялся поздно вечером 11 декабря в Абу-Даби.

По итогам поединка, который завершился единогласным решением судей, Гаджимагомедов стал чемпионом Международной ассоциации бокса IBA среди профессионалов, пишет "Коммерсант".

Муслим Гаджимагомедов является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, чемпионом мира (2019 год), победителем Европейских игр (2019 год) и серебряным призером чемпионата Европы (2017 год), информирует "Спорт-Экспресс".

Гаджимагомедов выходил на поединок под российским флагом. 4 марта IBA запретила спортсменам из России участвовать в международных турнирах под эгидой организации, однако запрет был снят 5 октября. После снятия запрета российские спортсмены могут выступать на соревнованиях под эгидой IBA под национальным флагом и с гимном России, сообщают РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале дагестанский боксер Магомед Мадиев проиграл бой британцу Феликсу Кэшу за титул интернационального чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.