12 декабря 2022, 02:54

Боксер из Дагестана стал чемпионом мира по версии IBA

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Боксер из Дагестана Муслим Гаджимагомедов победил испанца Энмануэля Рейеса Пла и стал чемпионом Международной ассоциации бокса IBA среди профессионалов

Поединок между Гаджимагомедовым и Пла состоялся поздно вечером 11 декабря в Абу-Даби.

По итогам поединка, который завершился единогласным решением судей, Гаджимагомедов стал чемпионом Международной ассоциации бокса IBA среди профессионалов, пишет "Коммерсант".

Муслим Гаджимагомедов является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, чемпионом мира (2019 год), победителем Европейских игр (2019 год) и серебряным призером чемпионата Европы (2017 год), информирует "Спорт-Экспресс".

Гаджимагомедов выходил на поединок под российским флагом. 4 марта IBA запретила спортсменам из России участвовать в международных турнирах под эгидой организации, однако запрет был снят 5 октября. После снятия запрета российские спортсмены могут выступать на соревнованиях под эгидой IBA под национальным флагом и с гимном России, сообщают РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале дагестанский боксер Магомед Мадиев проиграл бой британцу Феликсу Кэшу за титул интернационального чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Спортсмены из Дагестана завоевали пять золотых медалей на турнире Combat street fighting", "Хабиб Нурмагомедов успешно прошел допинг-тесты в США", "Кубок "Дружбы народов Северного Кавказа" выиграли спортсмены из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 декабря 2022, 01:55

  • Приостановлено взимание курортного сбора в Сириусе

    Федеральная территория "Сириус" ранее участвовала в эксперименте по взиманию курортного сбора как часть Краснодарского края. Теперь она будет самостоятельно регулировать взимание сбора, в связи с чем готовятся документы, регулирующие процедуру.

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