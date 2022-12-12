Патриархия Грузии отменила масштабное празднование дня интронизации Илии II

12 декабря 2022, 03:53

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Решение о проведении празднования интронизации и дня рождения католикоса-патриарха всея Грузии Илии II в ограниченном масштабе принято в связи со сложной ситуацией на Украине и в мире, сообщила Патриархия Грузии.

Патриархия Грузии сообщила об отмене масштабного празднования интронизации и дня рождения католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, В конце декабря исполняется 45 лет со дня интронизации патриарха, а в январе ему исполнится 90 лет.

Решение об отмене масштабного празднования принято, "учитывая сложную ситуацию на Украине и в мире". Мероприятия будут проводиться "в ограниченном режиме" с благословения патриарха, пишет 11 декабря "Грузия-онлайн".

Патриархия также уточнила, что не планируется приглашение глав церквей и их представителей в Грузию, сообщают "Новости-Грузия".

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