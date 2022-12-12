Приостановлено взимание курортного сбора в Сириусе

12 декабря 2022, 01:55

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Федеральная территория "Сириус" ранее участвовала в эксперименте по взиманию курортного сбора как часть Краснодарского края. Теперь она будет самостоятельно регулировать взимание сбора, в связи с чем готовятся документы, регулирующие процедуру.

Как писал "Кавказский узел", 1 января по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева размер курортного сбора был увеличен в Сочи с 10 рублей в сутки до 50 рублей, а на остальных курортах края, участвующих в эксперименте, до 30 рублей. Власти края объяснили это необходимостью увеличить финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. В начале декабря Кондратьев сообщил, что более 1,2 миллиарда рублей направлено за пять лет на благоустройство курортов Кубани за счет курортного сбора.

Госдума приняла закон о введении на Кубани и Ставрополье, в Крыму и Алтайском крае платы за пользование курортной инфраструктурой 19 июля 2017 года. Размер курортного сбора на Кубани составлял 10 рублей в сутки с человека. От уплаты сбора освобождены граждане, постоянно проживающие на Кубани, и еще 19 категорий льготников.

Ранее федеральная территория "Сириус" участвовала в эксперименте как часть Краснодарского края, однако после того, как территория стала самостоятельной единицей, она будет сама регулировать взимание курортного сбора, пишет 11 декабря "Кубань 24".

По данным пресс-службы федеральной территории, планируется определить "размер курортного сбора и льготные категории граждан, порядок и сроки перечисления средств курортного сбора в бюджет федеральной территории "Сириус", порядок ведения реестра операторов курортного сбора и сроки представления отчета операторам курортного сбора". "Все средства будут перечисляться в Фонд развития курортного инфраструктуры", - говорится в цитируемом сообщении.

Все средства курортного сбора, которые были собраны до 5 декабря, будут переданы в бюджет Краснодарского края до конца года, деньги же, собранные после 5 декабря, вернут плательщика операторам курортного сбора, информируют "Кубанские новости".

Напомним, что 30 октября 2019 года власти Краснодарского края утвердили создание в Имеретинской низменности Адлерского района Сочи отдельной муниципальной единицы – поселка городского типа Сириус. Против планов властей выступили местные жители, пояснив, что преобразование территории может лишить старожилов жилья и земель.

13 октября правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект о расширении федеральной территории Сириус. В Сириус предлагается включить 88 тысяч гектаров земель между рекой Мзымтой и границей с Абхазией до границы с Мостовским районом Кубани, в том числе 14 населенных пунктов с общим числом жителей 25 тысяч человек, часть Сочинского национального парка, часть Сочинского общереспубликанского природного государственного заказника, часть Кавказского государственного природного биосферного заповедника, Федеральный исследовательский центр Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова, Субтропический научный центр Российской академии наук, Научно-исследовательский центр медицинской приматологии. Активисты и представители НПО в письме президенту России Владимиру Путину 2 ноября попросили не расширять Сириус за счет присоединения земель Сочи, так как город-курорт может лишиться перспектив развития.

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