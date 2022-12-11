Сторонники Аветисяна провели автопробег в Ереване

11 декабря 2022, 19:15

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Активисты, требующие перевода Варужана Аветисяна из тюрьмы в гражданскую больницу, провели сегодня автопробег по улицам Еревана и призвали горожан выразить поддержку Аветисяну.

Как писал "Кавказский узел", члены молодежного крыла политического движения "Национально-демократический полюс" (структуры, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") с 18 ноября проводят в Ереване акции с требованием перевести члена НДП Варужана Аветисяна из тюрьмы "Нубарашен" в гражданскую больницу. 6 декабря полицейские разогнали шествие сторонников Аветисяна, задержав 88 человек.

17 ноября "Национально-демократический полюс" призвал правозащитников, общественные организации и политические партии Армении поддержать требование о переводе Варужана Аветисяна в гражданскую клинику. Состояние здоровья Аветисяна несовместимо с тюремным заключением, его жизнь в опасности, пояснили активисты. 24 ноября стало известно, что Аветисян прошел обследование в клинике, после чего вновь был отправлен в тюрьму.

Сегодня "Национально-демократический полюс" провел в Ереване автопробег, целью которого было уведомить горожан о митинге, намеченном на 15 мск 17 декабря на площади Свободы.

Автопробег начался у завода "Наирит-2", в нем приняли участие водители 38 машин, на которых были установлены флаги Армении и партии "Сасна Црер", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" организаторы пробега.

Участники автопробега призывали ереванцев присоединиться 17 декабря к митингу. Около здания посольства США они остановились и некоторое время проводили там акцию с фотографиями Варужана Аветисяна. Они также озвучили критику в адрес властей Армении. "Эти власти, также, как и прежние, […] служат русско-турецким интересам. Независимо от своих политических убеждений, мы должны сплотиться и показать миру, что мы являемся хозяевами своей страны", - заявляли они у посольства США. Акция транслировалась в прямом эфире на официальной странице НДП в Facebook*, передал корреспондент "Кавказского узла".

Колонну протестующих сопровождали 10 полицейских машин, автопробег завершился без инцидентов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Змрухт Акопян.

Напомним, Варужан Аветисян осужден за захват здания ППС в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году члены отряда "Сасна Црер", в том числе Аветисян, были освобождены из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу. На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".

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