11 декабря 2022, 14:51

Сельчане потребовали реакции Меликова на инцидент со стрельбой

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Сотрудник силовой структуры необоснованно применил оружие во время уличного конфликта в селе Гунибского района, заявили авторы публикации в соцсети, обнародовав видео инцидента и призвав главу Дагестана Сергея Меликова отреагировать на инцидент.

Обращение жителя села в Гунибском районе к главе Дагестана Сергею Меликову опубликовал сегодня телеграм-канал "Голос Дагестана", на который подписаны 147 тысяч пользователей.

В сообщении утверждается, что в Гунибском районе два сотрудника силовой структуры в форме пришли "на личные разборки с психически нездоровым парнем с диагнозом эпилепсия". "Вдвоём повалили парня на землю и начали избивать. Конфликт закончился тем, что [сотрудник] вытащил пистолет и начал стрельбу", - указал автор обращения.

По его словам, на следующий день сотрудник приехал в село "дабы показать жителям, что он также продолжает работу и ничего ему за это не будет". "Если в срочном порядке начальство не примет меры, у нас есть видеодоказательства, эти все видео будут обнародованы. Уважаемый Сергей Алимович Меликов, пожалуйста, обратите внимание на этих стрелков", - говорится в публикации.

Автор сообщения отметил, что свидетелями инцидента стали и другие жители села. В каком селе и когда произошел инцидент, в публикации не уточняется. Сообщение проиллюстрировано видеозаписью, на которой видна уличная потасовка с участием нескольких человек. "Кавказский узел" не располагает данными о том, когда и где была сделана видеозапись.

МВД по Дагестану, по состоянию на 14.50 мск, не сообщило на своем сайте и в телеграм-канале об инциденте.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Видео задержания жителя Дагестана за стрельбу на свадьбе вызвало споры в Сети", "Два жителя Дагестана наказаны за стрельбу на свадьбе", "Житель Дагестана задержан за стрельбу на свадьбе".

Автор: "Кавказский узел"

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