Суд утвердил приговор Магомедрасулу Омарову

11 декабря 2022, 08:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Утвержден приговор директору дагестанского филиала управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасулу Омарову, который ранее был осужден за крупную взятку. Суд не обнаружил оснований для смягчения ему наказания.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 августа 2020 года директор филиала управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова был признан судом виновным во взяточничестве и отмывании средств и приговорен к девяти годам заключения.

Кассационная инстанция оставила без изменения приговор Советского районного суда Махачкалы от 18 августа 2020 года, апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Дагестана от 18 августа 2022 года в отношении Магомедрасула Омарова, сообщил на своем сайте Верховный суд Дагестана.

"Изучив уголовное дело, судебная коллегия по уголовным делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции, подтвердив законность и обоснованность обжалуемых приговора и апелляционного определения, не нашла оснований для удовлетворения кассационной жалобы", – сказано в сообщении.

По версии следствия, Омаров, в 2017 году руководя филиалом Упрдор "Каспий", через посредника потребовал от руководителя ООО "Нарт" 680 млн рублей за подписание документов, на основании которых должна была производиться оплата по государственному контракту. Он пригрозил, что в противном случае с оплатой возникнут проблемы. После этого Омаров вынудил руководителя ООО "Нарт" заключить два фиктивных договора займа с подконтрольным Омарову ООО "ДСК-2" на сумму 60 млн рублей, через которое, легализуя полученные деньги, он приобрел спецтехнику. Оставшуюся часть взятки Омаров не получил, поскольку был задержан.

Комментариев от представителей Магомедрасула Омарова относительно решения суда не поступало.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.