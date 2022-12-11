Жители волгоградского хутора пожаловались на отсутствие дороги

11 декабря 2022, 04:43

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Из-за отсутствия асфальтированной дороги в хутор Караичевский невозможно добраться, скорая помощь не может приехать на вызов, затруднена доставка продуктов, пожаловались главе Следкома России Александру Бастрыкину местные жители.

Жители хутора Караичевский Нехаевского района Волгоградской области пожаловались на отсутствие асфальтированной дороги. Свое обращение хуторяне адресовали главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Видео опубликовано на Youtube-канале "Высота 102", оно набрало 1,1 тысячи просмотров по данным на 04.00 мск сегодня, 11 декабря.

"Дороги у нас очень плохие, невозможно вызвать "скорую" сюда, чтобы она проехала, и больному поехать в район тоже не на чем. Нанимаем очень дорого машину, чтобы больному доехать до трассы", - рассказала одна из жительница хутора. Она также отметила, что хутор не газифицирован.

Еще одна жительница хутора рассказала, что из-за проблем с дорогой даже невозможно съездить за продуктами. "Хлеб закупаем, в морозилке замораживаем", - сказала она.

"У нас дорога когда-то была обсыпана, еще при Советском Союзе, теперь она прошло исчезла. Одни ямы, вода, колдобины", - рассказала другая хуторянка. Жители хутора также пожаловались на отсутствие уличного освещения, проблемы с доставкой продуктов.

Хуторяне попросили Бастрыкина провести проверку по факту отсутствия дороги и наказать чиновников за бездействие.

Комментаторы отметили, что ситуация в Караичевском довольно типична для региона. "В городе Волгограде во многих приближенных к центру дворах асфальта нет", - отметил Aleksandr Spiridonov.

"Села вымирают, и это необратимая ситуация", - считает Илья Бондаренко.

"Села в Ленинском районе, тоже дорог нет, газа нет", - поделилась Анна Мелихова.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители поселка Горьковский Волгоградской области пожаловались, что после реконструкции участка железной дороги переезд, соединяющий две части поселка, планируется ликвидировать, и местным жителям придется делать крюк в 30 км. Они потребовали оставить переезд и возвести мост или тоннель для пешеходов.

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