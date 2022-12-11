11 декабря 2022, 00:48

Решение о запрете финансирования епархии из бюджета отменено в Грузии

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Тбилисский апелляционный суд отменил решение Болнисского районного суда, который признал незаконным финансирование Марнеульской и Худжабской епархии из бюджета Марнеули.

Как писал "Кавказский узел", в июле суд отменил финансирование Худжабской и Марнеульской епархии из бюджета Марнеули, признав его дискриминацией иных религиозных общин. Иск в суд подал Мусульманский отдел всея Грузии и гражданская активистка Самира Байрамова.

Активистка, подавшая иск в суд с требованием признать финансирование незаконным, Самира Байрамова заявила, что будет оспаривать это решение. «Мы, конечно, будем обжаловать [решение суда] в Верховном суде. Если Верховный суд не удовлетворит наш иск - будем обращаться в Европейский суд. Не устанем и добьемся справедливости. Вы не найдете справедливости в такой среде, как в Грузии, в условиях той судебной системы», - сказала она 10 декабря "Нетгазети" (перевела корреспондент "Кавказского узла").

Решение суда раскритиковала депутат парламента Грузии Тариела Накаидзе. «Патриархат и правительство уже много лет тесно сотрудничают в политических интригах. Это решение является еще одним доказательством тотальной несправедливости в стране, коррумпированной судебной системы и неравноправной политики, которая поставила стандарты прав человека в кризис», - написала она в соцсетях.

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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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