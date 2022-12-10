Жалобы на массовое убийство собак в Адыгее привлекли внимание полиции

10 декабря 2022, 19:27

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Полтора десятка чипированных собак были убиты в ночь на 9 декабря в Тахтамукайском районе Адыгеи, заявили сегодня авторы публикаций в телеграм-каналах. Полиция отчиталась о начале проверки.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2021 года зоозащитники пожаловались, что на фоне участившихся сообщений о жестоком обращении с безнадзорными животными власти Адыгеи не открывают приюты для бездомных животных, а необходимые для этого региональные законы не приняты. При этом местные защитники животных сталкиваются с угрозами и вынужденно отказываются от активной публичной деятельности, сообщили активисты.

Руководство МВД по Адыгее поручило полиции Тахтамукайского района провести проверку в связи с опубликованной сегодня информацией о жестоком обращении с собаками на территории района, сообщил пресс-центр министерства. "О результатах общественность и представители СМИ будут проинформированы дополнительно", - говорится в публикации в телеграм-канале МВД.

Сообщение о массовом убийстве собак размещено сегодня, в частности, в телеграм-канале "ЧП Краснодар". В публикации подчеркивается, что информация предоставлена пользователем.

"В ночь на 9 декабря на территории «Мега Адыгея» в Новой Адыгее были убиты стерилизованные и чипированные собаки. Есть свидетель, который ссылается на специализированную компанию. Трупы погрузили в фургон и вывезли (было порядка 15 собак, все исчезли в одночасье!). Одного пса увезти забыли, на фото видно, что у него в спине торчит дротик", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована двумя фотографиями лежащей на земле собаки. В ухе животного видна бирка, а между лопаток – предмет, похожий на дротик.

Аналогичное сообщение было размещено сегодня в телеграм-канале "Чп Краснодара и края", пишет "Юга.ру".

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