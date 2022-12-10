Азербайджан направил на Украину электрооборудование в качестве гуманитарной помощи

10 декабря 2022, 11:05

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45 трансформаторов и 50 генераторов электричества направил Азербайджан Украине в качестве гуманитарной помощи для восстановления энергоснабжения страны, сообщил МИД Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан неоднократно оказывал помощь жителям Украины. Так, 3 августа в Варшаву вылетел самолет с гуманитарной помощью для Украины, состоящей из 101 тонны продовольственных товаров.

5 июля из Баку в Варшаву отбыл самолет с 50 тоннами гуманитарного груза от властей азербайджанского города Сумгаит, предназначенным для жителей украинского города Черкассы. 21 апреля правительства Азербайджана направило на Украину 170 тонн гуманитарной помощи, а неделей ранее в аэропорт Кишинева были доставлены 29 тонн медикаментов и принадлежностей для оказания срочной и неотложной медицинской помощи. 19 марта партию гуманитарной помощи объемом 30 тонн жителям Киева отправила мэрия Баку. 12 марта Азербайджан направил на Украину продукты и лекарства на 5,5 миллиона евро.

Азербайджана направил Украине партию гуманитарной помощи, сообщило министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана.

"В ответ на обращения из Украины, для восстановления стабильного снабжения электроэнергией пострадавших районов, Азербайджан направил украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из электрооборудования", – сообщила сегодня пресс-служба министерства в сообщении, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

В частности, ОАО "Азерэнержи" были выделены 45 трансформаторов и 50 генераторов. Сегодня утром из Азербайджана на Украину отбыла колона из четырех грузовиков с первой партией гуманитарной помощи. Общая стоимость электрооборудования составляет 1 млн 422 манатов (около 850 тыс. долларов). В ближайшие дни на Украину отбудет вторая колонна с грузом, сказано в сообщении.

"Общий объем гуманитарной помощи, которую оказал Азербайджан Украине в связи с кризисом на ее территории, достиг 30 млн манатов (около 18 млн долларов)", – уточнило министерство.

В последние полгода Азербайджан продолжал оказывать гуманитарную помощь Украине. Так, в страну для медицинской и социально-психологической реабилитации были доставлены 90 детей, которые потеряли членов своих семей и пострадали в результате военных действий. Также в Ирпене была восстановлена разрушенная школа N12 имени академика Зарифы Алиевой, отметил МИД Азербайджана.

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