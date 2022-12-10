Нехватка воды названа главной проблемой Избербаша

10 декабря 2022, 10:09

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В Избербаше остро стоит проблема с обеспечением жителей водой, и ситуация ухудшается летом с наплывом туристов, отметил мэр города Магомед Исаков. Он заявил, что частичная замена водопроводных труб не улучшила ситуацию, и обратился к правительству Дагестана с просьбой помочь в разрешении проблемы.

Как сообщал "Кавказский узел", избербашцы ранее неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, в августе 2021 года жители Избербаша жаловались, что в некоторых частях города воды нет с начала июля. Горожане связали проблемы с подачей воды в летнее время с работой тепличных комплексов. Проблема является системной, потому что из водопровода разворовывается половина воды, которая должна поступать в Избербаш, указали тогда в мэрии. 25 апреля жители города вновь заявили о долгом отсутствии воды и записали видеообращение к республиканским властям с просьбой помочь решить проблему с водоснабжением.

9 декабря, по итогам рабочей поездки в Избербаш председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл в администрации города совещание. Главная проблема города связана с обеспечением водой, заявил во время совещания мэр Избербаша Магомед Исаков.

"Эта проблема особенно остро возникает в летнее время в связи с наплывом туристов. Растет и потребление других жилищно-коммунальных услуг. В прошлом году по поручению главы республики около 1,5 км труб, где происходило сужение, мы поменяли, но существенных изменений это не дало. Надеюсь, что поэтапно с помощью руководства республики этот вопрос снимется", – сказал Исаков, слова которого 9 декабря были опубликованы на сайте правительства Дагестана.

Также он отметил, что в Избербаше есть проблемы с очистными сооружениями и канализацией. "Они давно у нас построены и стоят, по словам специалистов, их готовность составляет 80-85%. Но там очень много недоработок, которые связаны с требованиями Роспотренадзора и других служб, а это требует вложений денежных средств. Мы с этим вопросом обратились в Минэкономразвития региона, и он сейчас прорабатывается", – рассказал Исаков.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Минпрому республики организовать совещание по проблемам водоотведения и водообеспечения в Избербаше. Также он заявил, что властям Избербаша следует собирать больше налогов.

"У вас тут сотни тысяч туристов, а бюджет практически не изменился. Каждое предприятие, которое оказывает услуги в области питания и торговли должно стоять на учете и платить налоги. Вы их потом с тени не вытащите. Это должно быть в интересах глав муниципальных образований", – заявил Абдулмуслимов.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов 6 апреля говорил о проблемах с водоснабжением на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Страдают крупные населённые пункты, в первую очередь это Махачкала, Каспийск, Избербаш, другие города", – заявил он.

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