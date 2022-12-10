10 декабря 2022, 07:20

Главбух отдела МВД по Каспийску заподозрена в крупном хищении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Задержана бывший главный бухгалтер отдела МВД по Каспийску, которая заподозрена в хищении более полумиллиона рублей из фонда оплаты труда, сообщили правоохранители.

По данным МВД по Дагестану, сотрудники ведомства совместно с сотрудниками республиканского управления ФСБ задержали бывшего бухгалтера отдела МВД по городу Каспийску, которая заподозрена в присвоении более 560 тысяч рублей.

"По данному факту руководством МВД по Республике Дагестан назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям сотрудника полиции", – сообщило ведомство 9 декабря на своем сайте.

Речь идет о полковнике внутренней службы Омаровой З.И., против нее возбуждено уголовное дело по подозрению в растрате, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Дагестану.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2014 года, работая главным бухгалтером отдела МВД по Каспийску, Омарова присвоила 560 тысяч рублей из фонда оплаты труда отдела полиции, привело 9 декабря РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы.

Комментариев от Омаровой З.И. или ее представителей относительно сообщения о её задержании, или относительно версии следствия не поступало.

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Примечание:

"Полицейский в Дагестане обвинен в мошенничестве и вымогательстве", "Сотрудник администрации Махачкалы заподозрен в вымогательстве взятки", "Чиновник мэрии Дербента обвинен в получении крупной взятки".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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