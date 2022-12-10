Помощник министра обороны Абхазии задержан за незаконное хранение оружия

10 декабря 2022, 09:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В ходе обыска в доме помощника министра обороны Абхазии по международному военному сотрудничеству Александра Ачбы был найден пистолет с патронами. Он был арестован по обвинению в незаконном хранении оружия и находится в СИЗО.

О задержании помощника министра обороны Абхазии по международному военному сотрудничеству Александра Ачбы за незаконное хранение оружия сообщила Генпрокуратура Абхазии.

Ачба "в неустановленное время, месте и при неустановленных обстоятельствах" приобрел пистолет М-57 и 22 патрона к нему. Их он хранил дома, пишет 9 декабря "Нужная газета" со ссылкой на ведомство.

Оружие и боеприпасы были найдены в доме Ачбы во время обыска. Военная прокуратура возбудила против него уголовное дело. Свою вину чиновник не признал, он находится в СИЗО.

По словам военного прокурора Абхазии Руслана Тарбы, сотрудник министерства обороны действительно задержан, однако он также отметил, что следственные органы "рассматривают и другие версии", пишет "Абхазский портал".

Комментариями Ачбы по поводу обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.