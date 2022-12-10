10 декабря 2022, 19:30

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Решила экологическую проблему – добилась решения властей о приостановке строительства мусорного полигона

Деятельность в 2021 году

В марте на фоне народного сопротивления планам властей по возведению полигона твердых бытовых отходов в районе станицы Роговской и хутора Некрасовка, Эльвина Гарькавая была избрана председателем Общественного совета станицы . В этот же момент начинает свою активность официальный Youtube-канал станицы «Типичная Роговская», на котором Эльвина до настоящего момента освещает борьбу станичников против проекта мусорного полигона. За это время опубликовано более 150 видео .

Весь процесс выбора места под полигон проходил максимально скрытно, без общественных слушаний . За несколько месяцев жители собрали 13 тысяч подписей против полигона. Подписи кубанцы направили в администрацию президента, прокуратуру и другие ведомства . Протест объединил жителей станицы, близлежащих хуторов, казаков и верующих (крупнейшую свалку собирались запустить вблизи святого многих местных жителей места - Свято-Георгиевского монашеского скита) .

11 октября вышла на одиночный пикет перед администрацией Тимашевского района, депутаты которого в этот день голосовали за строительство полигона .

После обращения к губернатору и одиночных пикетов администрация Краснодарского края сообщила о приостановке реализации проекта . Власти объявили, что для строительства мусорного полигона будут подбирать другой земельный участок.

В ходе прямой линии с губернатором в эфире краевого телевидения Вениамин Кондратьев пообещал, что полигона твердых бытовых отходов в районе хутора Некрасовка не будет . Вопреки заверениям губернатора, полигон до сих пор не исключен из генплана Роговского сельского поселения.

Активисты приостановление победой не считают, а решение проблемы будет достигнуто только тогда, когда указ о строительстве полигона будет отменен .

Биография

Родилась в 1974 году в станице Роговской Краснодарского края. Там же в 1991 окончила среднюю школу №15 .

Замужем, есть сын.

Профессиональная и общественная деятельность

Занималась индивидуальным предпринимательством.

С марта 2021 года – председатель Общественного совета Роговского сельского поселения . Продолжает бороться с сельскими, районными и краевыми властями против реализации планов о строительстве мусорного полигона на своей родной земле. В сентябре 2022 года апелляционный суд в Сочи принял сторону Общественного совета и вернул в производство краевого суда дело о незаконном внесении в генплан Роговской мусорного полигона .

Примечания