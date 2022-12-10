10 декабря 2022, 19:30
Эльвина Гарькавая
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Решила экологическую проблему – добилась решения властей о приостановке строительства мусорного полигона
Деятельность в 2021 году
В марте на фоне народного сопротивления планам властей по возведению полигона твердых бытовых отходов в районе станицы Роговской и хутора Некрасовка, Эльвина Гарькавая была избрана председателем Общественного совета станицы 1. В этот же момент начинает свою активность официальный Youtube-канал станицы «Типичная Роговская», на котором Эльвина до настоящего момента освещает борьбу станичников против проекта мусорного полигона. За это время опубликовано более 150 видео 2.
Весь процесс выбора места под полигон проходил максимально скрытно, без общественных слушаний 3. За несколько месяцев жители собрали 13 тысяч подписей против полигона. Подписи кубанцы направили в администрацию президента, прокуратуру и другие ведомства 4. Протест объединил жителей станицы, близлежащих хуторов, казаков и верующих (крупнейшую свалку собирались запустить вблизи святого многих местных жителей места - Свято-Георгиевского монашеского скита) 5.
11 октября вышла на одиночный пикет перед администрацией Тимашевского района, депутаты которого в этот день голосовали за строительство полигона 6.
После обращения к губернатору и одиночных пикетов администрация Краснодарского края сообщила о приостановке реализации проекта 7. Власти объявили, что для строительства мусорного полигона будут подбирать другой земельный участок.
В ходе прямой линии с губернатором в эфире краевого телевидения Вениамин Кондратьев пообещал, что полигона твердых бытовых отходов в районе хутора Некрасовка не будет 8. Вопреки заверениям губернатора, полигон до сих пор не исключен из генплана Роговского сельского поселения.
Активисты приостановление победой не считают, а решение проблемы будет достигнуто только тогда, когда указ о строительстве полигона будет отменен 9.
Биография
Родилась в 1974 году в станице Роговской Краснодарского края. Там же в 1991 окончила среднюю школу №15 10.
Замужем, есть сын.
Профессиональная и общественная деятельность
Занималась индивидуальным предпринимательством.
С марта 2021 года – председатель Общественного совета Роговского сельского поселения 11. Продолжает бороться с сельскими, районными и краевыми властями против реализации планов о строительстве мусорного полигона на своей родной земле. В сентябре 2022 года апелляционный суд в Сочи принял сторону Общественного совета и вернул в производство краевого суда дело о незаконном внесении в генплан Роговской мусорного полигона 12.
Примечания
- Скит против полигона: на Кубани строительство мусорного полигона вывело на улицы верующих, казаков и экоактивистов // Милосердие.ru, 8 ноября 2021 года
- https://www.youtube.com/@user-hd5ls7ve7g/about
- Полигон преткновения // Югополис, 1 октября 2021 года
- «Война против Христа». Как в Тимашевске продавливают идею о мусорном полигоне, а монахи, казаки и православные сопротивляются // 93.ру, 7 июня 2021 года
- https://www.youtube.com/watch?v=VaB2BqFKgPY&t=4s
- https://vk.com/wall-202991079_181
- Губернатор Кубани приостановил строительство мусоросортировочного комплекса из-за жалоб жителей Тимашевского района // Эксперт Юг, 16 октября 2021 года
- https://www.youtube.com/watch?v=sg_CkhQROU0
- Скит против полигона: на Кубани строительство мусорного полигона вывело на улицы верующих, казаков и экоактивистов // Милосердие.ru, 8 ноября 2021 года
- https://vk.com/id119630454
- Протокол общего собрания - https://cloud.mail.ru/public/EXB5/u17fw946c
- https://www.youtube.com/watch?v=xNcjfEA5JO4