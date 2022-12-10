Тохосашвили заключен под стражу

10 декабря 2022, 01:15

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Суд в Грузии заключил под стражу уроженца Панкисского ущелья Цискара Тохосашвили, известного также как Эмир Иса, которого следствие считает одним из лидеров "Исламского государства"*.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Панкиси Цезарь Тохосашвили, которого силовики считают заместителем амира запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" Абу Умара аш-Шишани, в декабре 2019 года был задержан в Киеве и в мае 2020 года экстрадирован в Тбилиси. 8 декабря Служба безопасности Грузии сообщила о задержании Тохосашвили.

Заместитель Умара аш-Шишани был задержан в Киеве, где жил в частном доме, и помещен под экстрадиционный арест. Портретная экспертиза подтвердила, что задержанный - один из разыскиваемых лидеров "Исламского государства"*, сообщила в ноябре 2019 года СБУ.

Цискар Тохосашвили, известный также как Эмир Иса, был заключен 9 декабря под стражу. Такое решение принял суд. Он обвиняется во вступлении в террористическую организацию и пособничестве террористическое деятельности. Заседание суда прошло в закрытом режиме, Тохосашвили доставили на него под конвоем спецназа, передает "Рустави 2" (перевела корреспондент "Кавказского узла").

"Цискари Тохосашвили не согласен с выдвинутыми против него обвинениями и воспользовался правом хранить молчание. В качестве альтернативы мы предложили судебный залог в размере 10 000 лари (приблизительно 3 730 долларов США). К сожалению, наше ходатайство было отклонено судом", - приводит издание слова адвоката Зураба Томадзе.

Следствие считает, что Тохосашвили участвовал в различных боевых операциях, проводимых "Исламским государством"*. «Суд разделил позицию стороны обвинения, что имелись основания для избрания в отношении обвиняемого наиболее строгой меры пресечения - обвиняемый был приговорен к лишению свободы», - заявила прокурор Майя Силагадзе.

В Грузии уже отбывает наказание его брат, Цезарь Тохосашвили, известный в "Исламском государстве"* под именем Аль Бара Шишани. Братья Тохосашвили — родом из села Омало Панкисского ущелья Грузии, где проживают этнические чеченцы-кистинцы, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.