Мост в Цхинвале снесен вопреки протестам активистов

09 декабря 2022, 23:35

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Снос моста, построенного в начале 20-го века, стал ударом по сохранению исторической памяти, заявили активисты. Мостом было опасно пользоваться, рассказали жители прилегающего к нему района, отметив, что вместо моста не был построен временный переход через реку. Минстрой пообещал закончить возведение временной переправы к 13 декабря.

О сносе Старого моста в Цхинвале сообщил 5 декабря автор блога на "Кавказском узле" "Владикавказ. Там, где тепло и сыро". "Этот снос стал по сути поражением гражданского общества Южной Осетии. не получилось не то что договориться, не получилось вообще диалога между городскими властями и защитниками моста. и вот так, в воскресенье, когда город спит, начать вдруг снос", - написал он. Мост был предметом "гордости для жителей Цхинвала", "Это кусочек старого мифического города", - говорится в записи "Старый цхинвальский мост все же сносят".

Против сноса моста выступала инициативная группа жителей, которая несколько раз проводила акции в его защиту. "Это была наша позиция. Старый мост - наша история. Ему больше века. Я не могу оценивать его архитектурную или культурную ценность, но это память нашего города, нашей нации", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из сторонников сохранения моста Азамат.

Старый мост является инженерным сооружением, и архитектурной ценности в себе не содержит, так как он не был построен в определенном художественном стиле, а детали моста выполнены без отражения исторической эпохи, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Цхинвала.

Мост был историческим памятником, указал директор Научного института Роберт Гаглоев. "Мост был построен в 1909 году, позже его реконструировали. И он содержал в себе историческую ценность. Мост переходили 13 коммунаров в 20-е годы XX века, когда в Югоосетинской области шли революционные события. Он был частью памяти. Но, согласен, архитектурного значения он не имел", - сказал Гаглоев.

Мост соединял две части города. Жители близлежащих улиц пока могут попасть в другую часть города через объездные улицы, до тех пор пока Минстрой не установит обещанный переход, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Цхинвала Василий Кумаритов.

"Те, у кого есть автомобиль, в принципе неудобств не испытывают. Им не сложно в объезд поехать. Просто в нашу сторону и общественный транспорт не едет, и поэтому пока не построят временный проход, нам сложно. Надо было пока продумать временный мост, а потом сносить этот", - отметил он.

Кумаритов добавил, что местные жители просили снести мост. "Жители нашего района обращались к президенту с просьбой снести его. Исторически, может, и ценный объект, но, если жить здесь и каждый день по нему несколько раз передвигаться, то наша позиция была бы понятна. В темное время суток, проходя по мосту, надо было постоянно вниз под ноги смотреть, чтобы не угодить в дыру. Местами там и арматура уже видна, и покрытие осыпалось. Надеемся, новый мост будет красивее и удобнее в жизни", - добавил он.

Снос моста новые власти Южной Осетии остановить не смогли, указал автор блога на "Кавказском узле" "Южная Осетия: какая она есть, была и могла бы быть". "Взятые на себя бывшей властью обязательства, начатое ими, заложенное в планы, а особенно уже профинансированное, хочет она того или нет – должны заканчивать власть настоящая. Именно так, на мой взгляд, обстояли дела со Старым мостом. Ничуть не оправдывая его снос, я просто пытаюсь хотя бы себе объяснить почему было невозможно остановить это процесс – просто он уже, как говорится, "пошел", проект заработал, деньги поступили и уже частично освоились. Остановить все это был уже поздно, а сваливать вину за неизбежный снос Моста на старых, говорить, что все это было начато при бывших, нынешняя власть, наверное, посчитала ниже своего достоинства. Но нам, как говорится, от этого не легче", - написал он в записи "Старый мост и новый полигон".

Строительство нового моста на месте Старого было запланировано и внесено в план Инвестпрограммы еще в 2020 году. Как пояснили в министерстве строительства, об аварийном состоянии моста в ведомстве имеется три заключения приглашенных экспертов. "Проводилась техническая экспертиза и оценка состояния моста. Обследование гамма-лучами, звуковое, техническая экспертиза, показали, что мост опасно продолжать эксплуатировать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минстроя.

Работы по сооружению временного моста через реку Лиахву уже начаты, а 13 декабря установка пешеходного перехода для жителей уже будет завершена, добавили в ведомстве.

По просьбе инициативной группы, выступающей за сохранение прежнего моста, была проведена независимая экспертиза, рассказал главный инженер Госдрамтеатра Южной Осетии, преподаватель строительного факультета ЮОГУ Багир Гаглоев.

"Мы ознакомились с результатами независимой экспертизы североосетинской организации НПО ООО "Геоинжиниринг". Это последняя самая новая экспертиза. Все члены историко-культурного совета изучили результаты экспертизы. Я сам выступал против сноса моста, и поддерживал идею "пешеходного моста". Однако, результаты экспертизы я как строитель также оценил объективно. Мост бы рухнул. Это было неизбежно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее активисты, выступавшие за сохранение Старого моста, собрали подписи горожан и передали в администрацию президента. Глава государства встречался с активистами, рассказала сторонница сохранения моста Арина. "На встрече с инициативной группой президент сказал, что есть еще и противоположное мнение горожан о судьбе моста. Что теперь говорить, мост уже снесли", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Участникам акций в поддержку Старого моста в Цхинвале поступали угрозы, сообщил 22 ноября Telegram-канал karganag, опубликовав отчет об очередной акции. "Сегодня на Старом мосту было особенно многолюдно, люди пришли, несмотря на то, что многим за последнюю неделю поступали звонки с угрозами", - говорится в публикации.

Активисты, выступавшие в защиту моста, не подтвердили распространенную в югоосетинских пабликах информацию об угрозах."Никакие угрозы мне не поступали", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" журналистка, участница одной из акций на мосту, Инга Кочиева.

Еще одна активистка Таира Гаглоева также опровергла слухи об угрозах."Нет, мне никто не звонил с угрозами по мосту", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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