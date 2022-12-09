Суд в Баку арестовал активиста Бахтияра Гаджиева

09 декабря 2022, 21:50

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Активист Бахтияр Гаджиев, обвиненный в хулиганстве и неуважении к суду, помещен под стражу. Адвокат назвал неправомерной столь суровую меру пресечения для Гаджиева, поскольку обвинения небольшой тяжести не предусматривают досудебного ареста.

Как писал "Кавказский узел", сегодня днем сотрудники полиции задержали и доставили в райсуд Баку активиста Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду.

5 июля судьи Бакинского апелляционного суда обвинили главу "Института общественной политики" и НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева в неуважении к суду во время рассмотрения его жалобы на отказ в удовлетворении иска Гаджиева к журналистке Ульвии Мурадовой (Ульвии Аловлу). Поводом для жалобы Гаджиева на Аловлу стали оскорбительные высказывания в соцсетях. Судьи апелляционного суда пришли к выводу, что в деле "нет оскорбления".

Хатаинский районный суд Баку сегодня избрал Бахтияру Гаджиеву, обвиняемому в хулиганстве и неуважении к суду (статьи 221 и 289.1 УК Азербайджана) , меру пресечения. Активист арестован на 1 месяц 20 дней, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж.

Адвокат считает, что обвинения против Гаджиева лишены правовых оснований. Оба обвинения - в хулиганстве и в неуважении к суду, - связаны с диффамационным спором, который возник между Гаджиевой и его соседкой Ульвией Мурадовой (Аловлу), когда они взаимно подали иски друг против друга.

«В перерыве одного из судебных заседаний между ними произошел инцидент, который, по словам Гаджиева, спровоцировала Аловлу. После этого, она подала жалобу на него требуя наказать Гаджиева. Полиция тогда начала уголовное дело, но активных следственных действий не было. Иск Гаджиева к Аловлу был отклонен, Бакинский апелляционный суд оставил в силе это решение. Гаджиев тогда сказал, что если судьи не видят в высказываниях Аловлу оскорбления, то он адресует эти слова судьям. На самом деле слова Гаджиева укладываются в свободу выражения и в них нет никакого криминала», - сказал Лаидж.

Защитник активиста отметил, что по обвинениям, которые предусматривают не более одного года заключения, УПК Азербайджана не позволяет избирать меру пресечения в виде ареста. Максимальное наказание по статье о хулиганстве составляет как раз один год лишения свободы, а по статье о неуважении к суду - шесть месяцев лишения свободы.

«Мы просили суд ограничиться другими мерами пресечения, не связанными с заключением под стражу, но тщетно. Сам Бахтияр сказал, что дело против него является заказом властей. Он считает, что его преследуют за общественную деятельность, критику властей, а арест связан с целью пресечь его поездки на международные форумы, где он рассказывает о нарушении прав человека в Азербайджане», - заявил адвокат.

Бытовой спор Гаджиева с Аловлу, которые не поделили котят от своих кошек, вылился во взаимные обвинения и судебное разбирательство. Бахтияр Гаджиев заявлял ранее, что власти воспользовались этим фактом, чтобы отомстить ему за критику, пишет сегодня Turan.

Он отметил, что Гаджиев, несмотря на арест, сохраняет бодрость духа. Адвокат намерен обжаловать его арест.

Исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров уверен, что Гаджиева преследуют по политическим мотивам.

«Обвинения в хулиганстве и неуважении к суду надуманны. Если Гаджиев привлекают за хулиганство, то почему не привлекают к ответственности Аловлу, которая в ходе конфликта швырнула в него бутылку с водой? Гаджиева наказывают за активную общественную деятельность. Его и ранее не раз подвергали задержаниям и арестам, сейчас же (власти заинтересованы ограничить) его зарубежные поездки. 11-12 ноября он участвовал на Парижском форуме мира, начале декабря форума гражданского общества Восточного партнерства ЕС в Праге. Он рассказывал на форумах о нарушении прав человека в Азербайджане, призывал к санкциям против азербайджанских чиновников. В ближайшее время планировался его визит в США, возможно с этим также связан арест. Мнения Гаджиева как выпускника Гарвардского университет весомо для международной аудитории и западных структур: когда 10 лет назад его арестовали впервые, о его освобождении ходатайствовала тогдашний госсекретарь США Хилари Клинтон. К ее визиту Гаджиева освободили и Клинтон встретилась с ним, что было жестом поддержки активиста», - напомнил правозащитник.

В августе 2022 года Бахтияр Гаджиев был задержан в Баку. По словам активиста, силовики заставили его удалить критические публикации в соцсетях о главе МВД Азербайджана и пригрозили арестом за новые посты о нем. После этого Гаджиев направил президенту Азербайджана заявление об отказе от гражданства, объяснив это угрозами со стороны силовиков.

В пресс-службе МВД корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что Гаджиев обвиняется по статьям о хулиганстве и неуважении к суду, однако решительно отвергли какие-либо политические мотивы в его деле. В Хатаинском суде также подтвердили информацию об аресте Гаджиева, отметив, что у него есть право обжаловать решение.

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