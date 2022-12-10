10 декабря 2022, 19:31
Елена Чернышева
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Вовлекла широкий круг лиц в решение проблемы – боролась за изменение правил ремонта исторических зданий и за сохранение городского культурного наследия
Деятельность в 2021 году
Участвовала в разработке рекомендаций и предложений по корректировке проекта объединенной охранной зоны в историческом центре Ростова-на-Дону 1. Проект, предлагаемый властями, предусматривает сохранение около 600 старинных зданий, в то время как архитекторы и представители движения «МойФасад» настаивают на цифре в более 1500 зданий. Участвовала в совещании с главой города по вопросам сохранения исторического фонда, на котором рассказала об инструментах сохранения фоновой исторической застройки 2.
Обсуждения проекта происходили на фоне регулярного разрушения и уничтожения архитектурного наследия города. В результате пожаров, отсутствия нормальной консервации, присмотра за ветхими домами происходила утрата исторических зданий 3, в которых нередко продолжали жить люди.
Ночью 7 ноября вызвала полицию по адресу Московская 72, где расположен знаменитый «Дом с ангелами», после того как свидетель сообщил, что в дом проникли люди. Дело в том, что здание, известное также как Доходный дом Кисина, было официально законсервировано еще в 2018 году 4, а в марте 2021 года мэр Ростова-на-Дону анонсировал планы по открытию в этом здании музея истории города 5. Оказалось, что в здании образовался сквот 6, были похищены кованые перила с лестничных пролетов, исчезли дореволюционные радиаторы и элементы лепнины, испорчен паркетный пол. По факту кражи Елена написала заявление в полицию 7.
Администрация города занялась уборкой здания, организовала субботник, а горожане приняли участие в организованной движением «МойФасад» акции «Квартальный ангел», в ходе которой каждые 30 минут от здания с «ангелами» начиналась бесплатная экскурсия 8. Параллельно с экскурсиями активисты собирали подписи 9 в защиту дома Зворыкина и квартала с пятью объектами культурного наследия 10.
По итогам года предложения градозащитников были проигнорированы, в проекте охранной зоны были допущены нарушения, на что позже обратило внимание Министерство культуры, отказавшееся принимать проект и отправило его на доработку 11.
Елена Чернышева считает, что не принимать и дальше во внимание позицию общества и специалистов не продуктивно: «Мы («МойФасад») провели детальный анализ проекта, при этом не за 8 миллионов, а бесплатно, в свободное время. Потому что нам важно, не допустить внедрения фатальных для города решений. Уже существующий проект можно доработать до приемлемого вида, мы готовы участвовать и помогать, но важен реальный диалог, а не его симуляция» 12.
Биография
Родилась в 1988 году.
По образованию – клинический психолог. Закончила аспирантуру, исследовала субъективные факторы восприятия городской среды.
Живет в Ростове-на-Дону.
Профессиональная и общественная деятельность
Работала бренд-менеджером, пиарщиком и маркетологом.
Руководитель спецпроектов фонда «Внимание».
С 2018 года - координатор ростовского градозащитного объединения «МойФасад» 13.
Автор Telegram-канала «Лена и домики».
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Примечания
- Исторический центр Ростова снова спасают от сноса старинных домов // Эксперт Юг, 27 декабря 2021 года
- Власти Ростова-на-Дону выходят на диалог? // Фонд Внимание, 19 марта 2021 года
- В Ростове за три дня разрушились два исторических доходных дома // Кавказ.Реалии*, 26 июля 2021 года
- Судьба Дома Кисина остается нерешенной // Город N, 27 июля 2018 года
- В бывшем доходном доме Кисина на ул. Московской в Ростове появится музей истории города // Эксперт Юг, 18 марта 2021 года
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- Ангелы и демоны: детективная история вокруг наследия // Фонд Внимание, 24 ноября 2021 года
- https://www.instagram.com/p/CWGqxOiIXAV/?utm_medium=copy_link**
- Минкульт РФ отказался принимать проект объединённой охранной зоны Ростова // 1Рнд, 3 февраля 2022 года
- Что не так с непринятым проектом объединенной зоны охраны Ростова? // Городской репортер, 11 февраля 2022 года
- «Мам, я активист»: общественница — о городской осознанности // 161.ру, 19 сентября 2019 года