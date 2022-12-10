Елена Чернышева

10 декабря 2022, 19:31

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Вовлекла широкий круг лиц в решение проблемы – боролась за изменение правил ремонта исторических зданий и за сохранение городского культурного наследия

Деятельность в 2021 году

Участвовала в разработке рекомендаций и предложений по корректировке проекта объединенной охранной зоны в историческом центре Ростова-на-Дону . Проект, предлагаемый властями, предусматривает сохранение около 600 старинных зданий, в то время как архитекторы и представители движения «МойФасад» настаивают на цифре в более 1500 зданий. Участвовала в совещании с главой города по вопросам сохранения исторического фонда, на котором рассказала об инструментах сохранения фоновой исторической застройки .

Обсуждения проекта происходили на фоне регулярного разрушения и уничтожения архитектурного наследия города. В результате пожаров, отсутствия нормальной консервации, присмотра за ветхими домами происходила утрата исторических зданий , в которых нередко продолжали жить люди.

Ночью 7 ноября вызвала полицию по адресу Московская 72, где расположен знаменитый «Дом с ангелами», после того как свидетель сообщил, что в дом проникли люди. Дело в том, что здание, известное также как Доходный дом Кисина, было официально законсервировано еще в 2018 году , а в марте 2021 года мэр Ростова-на-Дону анонсировал планы по открытию в этом здании музея истории города . Оказалось, что в здании образовался сквот , были похищены кованые перила с лестничных пролетов, исчезли дореволюционные радиаторы и элементы лепнины, испорчен паркетный пол. По факту кражи Елена написала заявление в полицию .

Администрация города занялась уборкой здания, организовала субботник, а горожане приняли участие в организованной движением «МойФасад» акции «Квартальный ангел», в ходе которой каждые 30 минут от здания с «ангелами» начиналась бесплатная экскурсия . Параллельно с экскурсиями активисты собирали подписи в защиту дома Зворыкина и квартала с пятью объектами культурного наследия .

По итогам года предложения градозащитников были проигнорированы, в проекте охранной зоны были допущены нарушения, на что позже обратило внимание Министерство культуры, отказавшееся принимать проект и отправило его на доработку .

Елена Чернышева считает, что не принимать и дальше во внимание позицию общества и специалистов не продуктивно: «Мы («МойФасад») провели детальный анализ проекта, при этом не за 8 миллионов, а бесплатно, в свободное время. Потому что нам важно, не допустить внедрения фатальных для города решений. Уже существующий проект можно доработать до приемлемого вида, мы готовы участвовать и помогать, но важен реальный диалог, а не его симуляция» .

Биография

Родилась в 1988 году.

По образованию – клинический психолог. Закончила аспирантуру, исследовала субъективные факторы восприятия городской среды.

Живет в Ростове-на-Дону.

Профессиональная и общественная деятельность

Работала бренд-менеджером, пиарщиком и маркетологом.

Руководитель спецпроектов фонда «Внимание».

С 2018 года - координатор ростовского градозащитного объединения «МойФасад» .

Автор Telegram-канала «Лена и домики».

* включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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