Елена Чернышева. Фото с личной страницы во Вконтакте https://vk.com/mugelastic?z=photo47101008_341911562%2Falbum47101008_0%2Frev

10 декабря 2022, 19:31

Елена Чернышева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Вовлекла широкий круг лиц в решение проблемы – боролась за изменение правил ремонта исторических зданий и за сохранение городского культурного наследия

Деятельность в 2021 году

Участвовала в разработке рекомендаций и предложений по корректировке проекта объединенной охранной зоны в историческом центре Ростова-на-Дону 1. Проект, предлагаемый властями, предусматривает сохранение около 600 старинных зданий, в то время как архитекторы и представители движения «МойФасад» настаивают на цифре в более 1500 зданий. Участвовала в совещании с главой города по вопросам сохранения исторического фонда, на котором рассказала об инструментах сохранения фоновой исторической застройки 2.

Обсуждения проекта происходили на фоне регулярного разрушения и уничтожения архитектурного наследия города. В результате пожаров, отсутствия нормальной консервации, присмотра за ветхими домами происходила утрата исторических зданий 3, в которых нередко продолжали жить люди.

Ночью 7 ноября вызвала полицию по адресу Московская 72, где расположен знаменитый «Дом с ангелами», после того как свидетель сообщил, что в дом проникли люди. Дело в том, что здание, известное также как Доходный дом Кисина, было официально законсервировано еще в 2018 году 4, а в марте 2021 года мэр Ростова-на-Дону анонсировал планы по открытию в этом здании музея истории города 5. Оказалось, что в здании образовался сквот 6, были похищены кованые перила с лестничных пролетов, исчезли дореволюционные радиаторы и элементы лепнины, испорчен паркетный пол. По факту кражи Елена написала заявление в полицию 7.

Администрация города занялась уборкой здания, организовала субботник, а горожане приняли участие в организованной движением «МойФасад» акции «Квартальный ангел», в ходе которой каждые 30 минут от здания с «ангелами» начиналась бесплатная экскурсия 8. Параллельно с экскурсиями активисты собирали подписи 9 в защиту дома Зворыкина и квартала с пятью объектами культурного наследия 10.

По итогам года предложения градозащитников были проигнорированы, в проекте охранной зоны были допущены нарушения, на что позже обратило внимание Министерство культуры, отказавшееся принимать проект и отправило его на доработку 11.

Елена Чернышева считает, что не принимать и дальше во внимание позицию общества и специалистов не продуктивно: «Мы («МойФасад») провели детальный анализ проекта, при этом не за 8 миллионов, а бесплатно, в свободное время. Потому что нам важно, не допустить внедрения фатальных для города решений. Уже существующий проект можно доработать до приемлемого вида, мы готовы участвовать и помогать, но важен реальный диалог, а не его симуляция» 12

Биография

Родилась в 1988 году.

По образованию – клинический психолог. Закончила аспирантуру, исследовала субъективные факторы восприятия городской среды.

Живет в Ростове-на-Дону.

Профессиональная и общественная деятельность

Работала бренд-менеджером, пиарщиком и маркетологом.

Руководитель спецпроектов фонда «Внимание».

С 2018 года - координатор ростовского градозащитного объединения «МойФасад» 13.

Автор Telegram-канала «Лена и домики».

* включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечания

  1. Исторический центр Ростова снова спасают от сноса старинных домов // Эксперт Юг, 27 декабря 2021 года
  2. Власти Ростова-на-Дону выходят на диалог? // Фонд Внимание, 19 марта 2021 года
  3. В Ростове за три дня разрушились два исторических доходных дома // Кавказ.Реалии*, 26 июля 2021 года
  4. Судьба Дома Кисина остается нерешенной // Город N, 27 июля 2018 года
  5. В бывшем доходном доме Кисина на ул. Московской в Ростове появится музей истории города // Эксперт Юг, 18 марта 2021 года
  6. https://www.instagram.com/p/CV5MFKBMwGN/**
  7. https://www.instagram.com/p/CV_VYmZFFUX/**
  8. https://www.instagram.com/p/CWK_-Wrsecx/?utm_medium=copy_link**
  9. Ангелы и демоны: детективная история вокруг наследия // Фонд Внимание, 24 ноября 2021 года
  10. https://www.instagram.com/p/CWGqxOiIXAV/?utm_medium=copy_link**
  11. Минкульт РФ отказался принимать проект объединённой охранной зоны Ростова // 1Рнд, 3 февраля 2022 года
  12. Что не так с непринятым проектом объединенной зоны охраны Ростова? // Городской репортер, 11 февраля 2022 года
  13. «Мам, я активист»: общественница — о городской осознанности // 161.ру, 19 сентября 2019 года

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 декабря 2022, 20:19

10 декабря 2022, 19:27

10 декабря 2022, 18:40

10 декабря 2022, 17:56

  • Состояние Талеха Багирзаде ухудшилось за время голодовки в колонии

    Богослов Талех Багирзаде, 15-е сутки продолжающий голодовку в азербайджанской колонии, пожаловался на ухудшение самочувствия, но не намерен прекращать свою акцию, сообщила его супруга. За 15 дней власти Азербайджана не отреагировали на голодовку Багирзаде, констатировал его соратник.

10 декабря 2022, 17:07

  • 1 Суд встал на сторону депутата в споре с блогером из Сочи

    Районный суд в Сочи обязал блогера Анну Колмагорцеву удалить публикацию, ставшую поводом для иска депутата краевого заксобрания Виктора Теплякова, и опубликовать опровержение. Требование депутата выплатить ему компенсацию в 300 тысяч рублей суд не удовлетворил, оценив моральный вред Теплякову в 1000 рублей.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи