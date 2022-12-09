Около 500 журналистов и представителей НПО подписали обращение "Медузы" в защиту "Дождя"

09 декабря 2022, 16:05

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"Кавказский узел" присоединяется к заявлению по поводу отзыва латвийской лицензии у телеканала "Дождь" и выражает свою поддержку телеканалу. Обращение распространено в связи с тем, что латвийский Национальный совет по электронным СМИ аннулировал лицензию телеканала и запретил вещание в кабельных сетях.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября Минюст России внес в список физлиц-иноагентов гендиректора телеканала "Дождь"* Наталью Синдееву и двух журналистов издания. Причина ведомство назвало "осуществление политической деятельности". Ранее, 14 октября, Минюст включил в список физлиц-иноагентов главного редактора "Дождя"* Тихона Дзядко.

"Заявление «Медузы» по поводу отзыва латвийской лицензии у телеканала «Дождь»" опубликовано на сайте "Медузы"* вечером 6 декабря в связи с тем, что латвийский Национальный совет по электронным СМИ аннулировал лицензию телеканала и запретил «Дождю»* вещать в кабельных сетях.

"Кавказский узел" присоединяется к заявлению коллег и выражает свою поддержку телеканалу "Дождь".

О решении аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»* «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку» глава Нацсовета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш объявил 6 декабря. Поводом стало "необеспечение звуковой дорожки на национальном языке", изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии «нашей армией» и «возможная поддержка российской армии». По словам Аболиньша, вещание «Дождя»* на YouTube в Латвии также планируется заблокировать, сообщило в тот же день латвийское агентство LETA. Вслед за Латвией вещание "Дождя" было прекращено в Литве и Эстонии, сообщила 8 декабря "Лента.ру".

"Мы наблюдаем за этими событиями с большим вниманием и тревогой. За восемь лет, которые «Медуза» уже провела в Латвии, власти страны ни разу не попытались вмешаться в нашу редакционную политику. Мы благодарны за гостеприимство. У нас не было причин сомневаться, что Латвия, которая стала для многих сотрудников «Медузы» вторым домом, осознает, какую важную роль играют независимые СМИ в демократических обществах", - говорится в заявлении.

После начала военной операции России на Украине Латвия пригласила к себе журналистов из России, которым на родине грозили многолетние тюремные сроки за профессиональную деятельность и сопротивление политике российских властей, отмечается в заявлении.

"В то же время мы отдавали себе отчет и в том, что массовый приезд журналистов из России в условиях [военной операции на Украине], скорее всего, приведет к конфликтам. Ведь СМИ, созданные россиянами, почти всегда сосредоточены на российских проблемах и именно через эту оптику смотрят на окружающий мир. Это часто вызывает у зарубежной аудитории недоумение, а иногда и негодование. […] К сожалению, ситуация развивалась самым неблагоприятным образом. Мы считаем, что решение латвийского Национального совета по электронным СМИ аннулировать лицензию «Дождя» было несправедливым, неверным - и несоразмерным тем формальным нарушениям, которые перечислены ведомством", - заявила "Медуза".

Аргументы властей Латвии "не выглядят убедительными", поскольку антимилитаристская позиция телеканала "очевидна". "Его критическое отношение к путинскому режиму — тоже; значение «Дождя» в противостоянии российской пропаганде колоссально. Громкими словами о «нацбезопасности» прикрывается решение, которое наносит тяжелый удар по свободе слова. А в конечном итоге и по европейской безопасности тоже. Без независимых медиа не может быть демократии", - подчеркивается в заявлении.

Решение Нацсовета Латвии, даже если оно было законным, стало и "огромным подарком российским властям", указала "Медуза". "Запрещая «Дождь», латвийские чиновники помогают Кремлю в начатом им деле, а именно в полном разрушении инфраструктуры независимых российских СМИ. Мы не верим, что политическая ситуация в России может измениться, если ее жители останутся один на один с пропагандой. Не говоря уже о том, что эта пропаганда рискует оказаться единственным источником информации для многих русскоязычных граждан Евросоюза", - указали журналисты.

"Ошибались ли журналисты телеканала «Дождь», допускали ли они неточности в формулировках? Да. Однако ошибки, в том числе критические, совершают, к сожалению, все СМИ, даже самые качественные. […] Мы выражаем солидарность с командой «Дождя». Дорогие коллеги, мы надеемся, что вы выстоите. Мы постараемся всеми силами помочь вам справиться с этим кризисом", - заявила "Медуза"*.

Издание подчеркнуло, что предлагает журналистам, СМИ и другим организациям поддержать это заявление.

Под опубликованным текстом заявления приведены 496 подписей журналистских коллективов и НПО, а также отдельных журналистов, юристов, правозащитников, историков, музыкантов и художников.

Литва также с 8 декабря отказалась транслировать "Дождь"*, сообщила представитель регулирующей деятельность телекомпаний и радиостанций подведомственной парламенту Литвы Комиссии по радио и телевидению Бируте Кершене. "После того как Латвия прекратила действие лицензии телеканала "Дождь", те трансляторы в Литве, в эфире которых он был доступен, лишились юридических оснований для его ретрансляции. Она велась на основе латвийской лицензии", - привело ее слова ТАСС 7 декабря/

С 8 декабря прекратилось вещание телеканала "Дождь" и в Эстонии, говорится на сайте эстонского оператора Home3 в связи с решением регулятора Латвии отозвать у телеканала вещательную лицензию. Также отказались от трансляции операторы Telia и Elisa, сообщила 7 декабря эстонская газета Posttimees.

Напомним, "Дождь" в своих эфирах активно освещает в том числе и события на Северном Кавказе. В 2021 году руководство канала заявляло об угрозах за кавказские сюжеты. Тогда аноним пригрозил сотруднице "Дождя"* Анне Фиминой повторением судьбы убитой в 2009 году Натальи Эстемировой, если журналистка продолжит готовить материалы о семейных отношениях на Северном Кавказе.

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