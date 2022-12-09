Армянский военнослужащий. Фото: https://mil.am

09 декабря 2022, 13:17

Азербайджан ответил на обвинения Армении в обстрелах на границе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции пограничных войск Азербайджана в Зангиланском районе, сообщила госпогранслужба (ГПС) Азербайджана.

 Как сообщал "Кавказский узел", вечером 8 декабря Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе в Сюникской области.

«8 декабря около 21.00 (20.00 по мск) подразделения вооруженных сил Армении c направления сел Неркин-Анд и Цав Гафанского района (Сюникская область Армении, прим. «Кавказский узел») подвергли беспрерывному огню из крупнокалиберного оружия позиции пограничных войск Азербайджана в направлении населенных пунктов Коллугышлаг и Раздара Зангиланского района », - говорится в сообщении ГПС Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

В результате ответных мер огонь был подавлен, оперативная обстановка под полным контролем подразделений погранвойск Азербайджана, сказано в пресс-релизе.

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21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Азербайджанский пост создал проблемы жителям шести армянских сел", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Армянский военный ранен на границе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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