Азербайджан ответил на обвинения Армении в обстрелах на границе

09 декабря 2022, 13:17

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Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции пограничных войск Азербайджана в Зангиланском районе, сообщила госпогранслужба (ГПС) Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 8 декабря Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе в Сюникской области.

«8 декабря около 21.00 (20.00 по мск) подразделения вооруженных сил Армении c направления сел Неркин-Анд и Цав Гафанского района (Сюникская область Армении, прим. «Кавказский узел») подвергли беспрерывному огню из крупнокалиберного оружия позиции пограничных войск Азербайджана в направлении населенных пунктов Коллугышлаг и Раздара Зангиланского района », - говорится в сообщении ГПС Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

В результате ответных мер огонь был подавлен, оперативная обстановка под полным контролем подразделений погранвойск Азербайджана, сказано в пресс-релизе.

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