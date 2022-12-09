Два человека госпитализированы после камнепада в Дагестане

09 декабря 2022, 06:34

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Мужчина и его восьмимесячный ребенок получили травмы в Гумбетовском районе во время камнепада, вызванного землетрясением. Оба госпитализированы, состояние младенца тяжелое, сообщил Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", землетрясение произошло 8 декабря в пяти километрах от села Гуниб Гунибского района. Учащиеся некоторых школ в ряде районов Дагестана эвакуированы, а учебный процесс там приостановлен. Пострадавших нет, но в зданиях школ и одного детского сада образовались трещины, сообщило МЧС.

Землетрясение спровоцировало камнепад на дороге около села Инхо Гумбетовского района, травмы получили мужчина и его восьмимесячный сын, сообщила вечером 8 декабря пресс-служба Минздрава Дагестана.

"Мужчина отделался переломами, состояние его средней тяжести, ему была оказана помощь, и он находится под наблюдением травматолога участковой больницы с. Тлох. Младенец же получил тяжелые травмы, в том числе травмы брюшной рослости с разрывом внутренних органов. Он был экстренно прооперирован врачами Ботлихской ЦРБ и сейчас находится на интенсивной терапии в отделении реанимации районной больницы - состояние его тяжелое", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

Врачи проконсультировались со специалистами Дагестанского центра медицины катастроф и Детской республиканской клинической больницы, отмечается в сообщении. "Если позволит состояние ребёнка, он будет транспортирован в Махачкалу", - сообщил Минздрав.

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