09 декабря 2022, 02:40

Автор граффити про Путина в Ростове-на-Дону добивается отмены приговора

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Защита обжалует приговор ростовчанину Михаилу Селицкому, которого суд приговорил к ограничению свободы и принудительному психиатрическому лечению граффити про Путина в Ростове-на-Дону, в кассационном суде. 

Как писал "Кавказский узел", суд в Ростове-на-Дону приговорил Михаила Селицкого к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице, признав его виновным в вандализме по мотивам политической вражды. Обвинитель требовал приговорить Селицкого к двум годам ограничения свободы и лечению в психбольнице. Защита подала апелляцию на приговор и в декабре суд на месяц сократил срок ограничения свободы Селицкому, однако оставил в силе принудительное психиатрическое лечение.

По версии следствия, Михаил Селицкий и еще несколько человек нанесли на одно из городских зданий граффити с нелицеприятным высказыванием про Владимира Путина, тем самым выразив "явное неуважение к обществу". Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в психоневрологическом диспансере Ростовской области, Селицкий не осознавал в полной мере свои действия.

Михаил Селицкий, осужденный за граффити про Путина, не согласен с приговором, поэтому защита готовит жалобу в Четвертый кассационный суд, сообщил «Кавказскому узлу» адвокат ростовчанина Рустам Мухамадеев.

По словам адвоката, к условиям ограничения свободы относится необходимость регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Осужденного могут обязать носить специальный электронный браслет, поскольку приговоренный к ограничению свободы не может выходить из дома в определенное время суток и посещать публичные мероприятия, в том числе развлекательные.

Принудительное лечение, по словам адвоката, не во всех случаях предусматривает прием лекарств, однако для Селицкого конкретные меры медицинского характера пока не определены. «Более точно мы узнаем через две недели, когда нас вызовут в уголовно-исполнительную инспекцию, и далее мы будем говорить чего мы хотели бы изменить» - сказал защитник.

Принудительное психиатрическое лечение за подобные мелкие правонарушения в советские годы чаще назначалось людям, состоящим на психиатрическом учете, напомнил председатель правления Сахаровского центра* Вячеслав Бахмин, занимавшийся расследованием злоупотреблений в сфер психиатрии в СССР.

Тем, кого психиатрическая экспертиза во время следствия признавала невменяемым, суд также иногда назначал меры медицинского характера, хотя некоторым людям этого удавалось избежать. «Иногда возбуждали административное дело, тогда на первый раз могли ограничиться и 15-ю сутками», - заявил он «Кавказскому узлу», комментируя ростовское дело о граффити.

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Примечание:

"Суд отправил в психбольницу автора граффити про Путина в Ростове-на-Дону", "Обвинение потребовало отправить в психбольницу автора граффити про Путина в Ростове-на-Дону", "Адвокат Кирилла Скрипина рассказала о состоянии его здоровья после СИЗО".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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