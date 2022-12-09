Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе

09 декабря 2022, 00:42

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Армянские военные в Сюникской области подверглись вечером обстрелу с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило 4 декабря, что армянские военные ночью обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Минобороны Армении отвергло это обвинение.

По итогам 44-дневной войны осенью 2020 года карабахские военные были выведены из Карвачарского района (азербайджанское название Карвачара – Кельбаджар). Местные жители перед отъездом поджигали здания и объекты инфраструктуры. Азербайджанские военные вошли в Кельбаджарский район 25 ноября 2020 года.

Позиции армянских военных в направлении села Неркин Анд в Сюникской области Армении вечером 8 декабря подверглись обстрелу с азербайджанской стороны.

Огонь велся из стрелкового оружия разного калибра около 20.00 часов по местному времени (19.00 мск), заявило Минобороны Армении.

"Армянская сторона не имеет потерь. Ситуация к 23.00 часам (22.00 мск) сравнительно спокойная", - говорится в сообщении ведомства, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана по состоянию на 00.40 мск сегодня не прокомментировало это заявление армянской стороны ни на своем сайте, ни в официальном Telegram-канале.

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