Сергей Строгонов. Фото с личной страницы во Вконтакте. https://vk.com/grafss?z=photo3254432_336762061%2Falbum3254432_0%2Frev

10 декабря 2022, 19:32

Сергей Строгонов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Вовлек широкий круг лиц в обсуждение проблемы – опубликовал петицию о недопустимости строительства горнолыжного курорта на территории заповедника

Деятельность в 2021 году

6 апреля разместил на ресурсе Change.org петицию, обращенную к Минприроды, Росприроднадзоу, премьер-министру РФ и Комитету Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Автор петиции выступил против распоряжения Правительства РФ, фактически разрешающего масштабную стройку горнолыжного курорта на плато Лаго-Наки в Адыгее, на территориях Кавказского государственного биосферного заповедника 1.

Экоактивист напомнил, что плато Лаго-Наки и Фишт-Оштенский горный массив (именно им Правительство присвоило статус «биосферного полигона») и другие территории Кавказского заповедника входят в состав объекта Всемирного природного наследия и находятся под охраной ЮНЕСКО 2. На этих землях произрастает большая часть редких и исчезающих растений Краснодарского края и Адыгеи, а также обитают многие охраняемые краснокнижные виды животных, растений и грибов, в том числе и эндемичные виды – т.е. встречающиеся на планете только здесь. Реализации проекта грозит этим уникальным природным системам полным уничтожением.

Строгонов особо отметил, что намерения и планы крупных чиновников и бизнесменов по строительству крупнейшего горнолыжного курорта «в корне противоречит мнению независимых экспертов самых различных уровней и специальностей». Петиция завершается требованием к адресатам - отменить планы строительства горнолыжного курорта и любого другого капитального строительства на территории Кавказского заповедника.

За три месяца петиция собрала около 45 тысячей подписей, но российские власти не отреагировали на требования подписантов, а руководство Адыгеи не пошло на диалог с противниками стройки, и в июне глава республики подписал соглашение с НАО «Красная поляна» об инвестировании в строительство 23 миллиардов рублей 3.

Биография

Родился в 1986 году.

Окончил Кубанский государственный университет, географический факультет.

Женат, живет в Новокубанске (Краснодарский край) 4.

Профессиональная и общественная деятельность

Занимается выращиванием и продажей ирисов.

Член инициативной группы по сохранению Лаго-Наки.

В январе 2022 года был арестован на 5 суток за публикацию 12 лет назад в соцсетях, позже признанной экстремистской 5. Строгонова задержали накануне закрытого совещания в правительстве Адыгеи по застройке Лаго-Наки, на которое активист предлагал допустить экологов и общественность. После своего освобождения рассказал о своем аресте и требованиях граждан на заседании круглого стола Общественной палаты РФ 6.

Примечания

  1. Текст распоряжения - http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103130001
  2. Данные с сайта ЮНЕСКО - https://whc.unesco.org/en/soc/3908?fbclid=IwAR0uJDGNkv21qwK-WhkEp4YTTY2m31xbGe1ewrIaJxbMsztP4WxJINtCm6Y
  3. Протяженность трасс горнолыжного курорта "Лагонаки" в Адыгее на первом этапе составит 40 км // Интерфакс, 3 июня 2021 года
  4. Данные с личной страницы - https://ok.ru/profile/572201677457/about
  5. Экоактивист получил пять суток ареста за публикацию 12-летней давности // Интерфакс, 19 января 2022 года
  6. https://youtu.be/YZ6vbjig4_E

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