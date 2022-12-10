Михаил Соломонов. Фото с личной страницы в Instagram* https://www.instagram.com/p/CX9HjAAop9G

10 декабря 2022, 19:33

Михаил Соломонов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Предал огласке общественно значимую информацию – сообщал о нарушениях закона в ходе строительства автотрассы через территорию природного парка

Деятельность в 2021 году

Продолжил привлекать внимание государства и общественности к проблеме строительства скоростной автомобильной дороги и против вырубки уникальных дубов на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». 26 марта на заседании экологического совета при Волгоградской областной думе рассказал о нарушениях законодательства, незаконных действиях в рамках реализации проекта автотрассы, необходимости его обсуждения вместе с общественностью и экспертами, важности проведения всех необходимых исследований.

В мае против вырубки дубов в пойме ради строительства дороги выступил Росприроднадзор.

После фактического разрешения Минприроды строить дорогу через пойму, вырубив для этого часть дубовой рощи, 9 июля Михаил провел трехчасовой одиночный пикет у областной администрации с требованием не допустить вырубки деревьев. С июля активист фиксирует факты незаконной вырубки дубов на территории парка.

26 августа Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура вынесла предостережение компании «ГК ЕКС» о недопустимости производства работ на участках парка, где установлено нахождение краснокнижных животных и растений, без предварительных мероприятий по их сохранению.

5 декабря зафиксировал и разместил на своей странице в Facebook* видеосвидетельство нарушений в ходе первого этапа строительства трассы 1. Напротив хутора Новенький происходило уничтожение русло ерика (небольшой проток, соединяющий два водоема – прим. «Кавказского Узла»), который заполняется водой в половодье и питает весь лес в округе, а также выполняет функции нереста. Также были обнаружены новые вырубки дубов и уничтожение ландшафтов природного заповедника.

23 декабря на своей странице в Facebook* опубликовал видео с места будущего строительства скоростной трассы. На кадрах Михаил продемонстрировал следы масштабной вырубки деревьев. По его оценке, на момент записи видео, вопреки решению прокуратуры, был вырублен лес на участке шириной в 130 метров, являвшийся средой обитания в том числе для краснокнижных животных и растений 2.   

Биография

Родился в г. Камышин (Волгоградская область).

В 2010 году окончил Волгоградский государственный технический университет 3.

Женат, живет в Волгограде.

Профессиональная и общественная деятельность

Директор Волгоградского бюро журнала «Экоград».

Популяризатор велосипеда как городского транспортного средства. Организует велосипедные экскурсии по Волгограду.

С 2013 года - CEO компании «UrbanBike».

С 2016 года - заместитель председателя по развитию велотранспортной инфраструктуры «Союза велосипедистов Волгограда» 4.

С 2021 года - директор Волгоградского бюро научно-популярного журнала «Экоград».

В феврале 2022 года был арестован на 5 суток за «нарушение организации публичного мероприятия». Сам Михаил считает такую меру давлению с целью прекращения его деятельности в защиту Волго-Ахтубинской поймы 5.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечания

  1. https://www.facebook.com/m.v.solomonov/posts/pfbid04m95SYweUVQvf5NVUiqiRH3exK3oAZchFwkJXRLasGA52Y26diTRiHLFUbSXpTAml*
  2. https://www.facebook.com/m.v.solomonov/posts/pfbid0orrGTR55vi1XFavmJQQjgmW7o8nvpdNXspWhLNh3tvfGDpxV79ndoxHYCLMioMDDl*
  3. Информация с личной страницы - https://www.facebook.com/m.v.solomonov/about*
  4. Союз велосипедистов Волгограда - http://velsouz.ru/kontakty/
  5. «Дело имеет заказной характер» // Такие дела, 9 февраля 2022 года

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