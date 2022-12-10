Церен Басангов

10 декабря 2022, 19:34

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Предал огласке общественно важную информацию –сообщил о нарушениях на избирательном участке во время голосования на выборах

Деятельность в 2021 году

12 июля на своем канале в Instagram* разместил видео с призывом записываться в качестве наблюдателей на предстоящих выборах в Госдуму и присоединиться к работе «Наблюдательного полка»: «Чтобы выборы прошли честно, нужно помочь учителям школ, воспитателям детских садов, работникам культуры, которые являются председателями и членами избирательных комиссий. Помочь сохранить совесть, честь, доброе имя, без которых нельзя обучать детей» .

Инициатива Басангова и его соратников из движения «Наш дом - Элиста» нашла поддержку среди жителей Калмыкия. «Наблюдательного полк», занимавшийся подготовкой и обеспечением непрерывной работы наблюдателей на выборах в сентябрьских выборах в Госдуму, по словам активиста, смог подготовить 301 члена участковых комиссий с правом совещательного голоса. Кроме этого, около 200 человек помогали наблюдателям - водители, повара, люди, предоставлявшие в районах ночлег для активистов.

С 17 по 20 сентября проводил прямые трансляции c избирательных участков на своей странице в Instagram*, фиксируя нарушения, ход голосования и процедуру подсчета голосов.

18 сентября, во второй день голосования, на своей странице в Instagram* опубликовал видео с избирательного участка в Элисте, расположенного в здании Калмыцкого медицинского колледжа. На кадрах можно видеть размещенный на участке стандартный сейф для хранения бюллетеней, который вопреки требованиям законодательства, не опечатан: верхняя крышка сейфа не опломбирована, на ней отсутствуют крепежные болты. Басангов также потребовал от председателя участковой комиссии опечатать дно сейфа, поскольку оно крепится на саморезах. В требовании пломбировки сейфа председатель комиссии отказала, а присутствовавшие на участке сотрудники полиции также проигнорировали возможное нарушение .

Аналогичные ситуации с использованием сборно-разборных сейфов, которые косвенно свидетельствует о возможных вбросах и фальсификациях, были зафиксированы наблюдателями и на других участках.

Биография

Родился в 1982 году.

В 1999 году окончил школу №20 г. Элиста.

Живет в Элисте.

Профессиональная и общественная деятельность

Предприниматель.

C 2018 года - генеральный директор «Контур Клуба». Занимается организацией конных походов по Калмыкии. Популяризатор конного туризма и традиционной калмыцкой культуры .

Финалист всероссийской национальной премии «Бизнес-успех».

Участник движения «Элиста – наш город». Активист и один из инициаторов «Наблюдательного полка».

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью

Примечания