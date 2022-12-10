Валерий Маслов. Фото с личной страницы во Вконтакте https://vk.com/maslov_valery?z=photo11066922_456241746%2Falbum11066922_0%2Frev

10 декабря 2022, 19:35

Валерий Маслов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Решил гуманитарную проблему – организовал работы по возвращению оригинального облика редким мозаичным остановкам

Деятельность в 2021 году

31 августа вместе с жителями астраханского района «Десятка» отмыл от надписей и очистил от наклеенных объявлений остановку по адресу Николая Ветошникова, 31. Остановка была открыта в 1980 году и возведена по заказу Каспийского пароходства 1. Через день на своих страницах в соцсетях опубликовал информацию о планах отмыть следующую мозаичную остановку в этом же районе, которая за годы также утратила свой изначальный вид 2.

6 сентября Валерий разместил в своем аккаунте в Instagram* фото и видео с акции, которую поддержали местные жители. Одна из комментаторов отметила важность таких инициатив: «Спасибо вам ребята за организацию ребята! Вы вдохновили наших детей на добрые дела, oткрыли для них мир по-новому! Удачи вам»

Спустя несколько месяцев по приглашению сообщества жителей района Валерий помог в установке новой лавочки на одной из мозаичных остановок 3.

В этом же году запустил проект «Собаки съели мост», цель которого – обратить внимание на две серьезные городские проблемы: аварийное состояние десятков мостов и отсутствие приюта для бродячих собак. По официальным данным только в один травмпункт горбольницы №2 за медицинской помощью в связи с нападением безнадзорных собак в 2020 году обратились около 3 тысяч жителей города. Проект «Дворы Астрахани» выпустил серию футболок в поддержку волонтеров и частных приютов, которым перечисляются 40% с каждой проданной футболки.

Биография

Родился в селе Оранжереи Икрянинского района (Астраханская область). Там же окончил среднюю школу.

В 2009 году окончил Астраханский государственный технический университет, специалист по информационной безопасности 4.

Профессиональная и общественная деятельность

Занимается фотографией. Основные темы – архитектура старой Астрахани и советский модернизм 5.

Автор Telegram-канала Dvorast и одноименного сайта, посвященных истории и архитектуре Астрахани.

Выпускает металлические значки с изображением знаменитых зданий и сооружений города.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью

Примечания

  1. Волонтерская акция в Астрахани // Fondvnimanie.ru, 3 сентября 2021 года
  2. Пост - https://www.facebook.com/slimvm/posts/pfbid02iaRM4jmqsajac6BBXzUjTm8Jj8FrehyyQcEK5Mh1fmLR6TKm5GciiaAaqjHGEaqLl*
  3. Пост - https://www.instagram.com/p/CZeZxkbASxf/*
  4. Информация в аккаунте - https://www.facebook.com/slimvm/about*
  5. https://www.instagram.com/maslov_valery/*

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 декабря 2022, 02:34

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