Талех Багирзаде назвал свою голодовку борьбой за права заключенных

08 декабря 2022, 20:55

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Богослов Талех Багирзаде, 13-е сутки продолжающий голодовку в азербайджанской колонии, назвал целью своей акции привлечь внимание к нарушениям прав заключенных, а не добиться перевода в другую колонию.

Как писал "Кавказский узел", лидер Движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Талех Багирзаде 26 ноября объявил голодовку после оскорбления от одного из руководителей колонии. Пенитенциарная служба не реагирует на требования Багирзаде, а длительная голодовка угрожает его здоровью, уверены жена и соратники заключенного. Адвокат Фахраддин Мехтиев, 3 декабря посетивший Багирзаде в колонии, сообщил, что богослов требует перевода в другую колонию.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышли на свободу по помилованию.

Сегодня Талеха Багирзаде в колонии посетили его супруга Лейла Исмаилзаде и член правления ДМЕ Агали Яхьяев, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь движения Абульфаз Буньядов.

"Талех Багирзаде продолжает 13-е сутки голодовку. Его изолировали в отдельную комнату, а от медпомощи он сам отказался. При этом у него по-прежнему периодически повышается температура тела, есть головные боли и головокружения", - рассказал Буньядов.

Багирзаде через супругу и соратника передал слова благодарности всем, кто поддержал его акцию информационно. При этом он подчеркнул, что цель его голодовки - отнюдь не добиться перевода в другую колонию, рассказал пресс-секретарь ДМЕ.

"Багирзаде сказал, что во всех колониях одинаковая ситуация и смысла в переводе в другое место нет. Талех просил передать, что, проводя голодовку он хочет обратить внимание государства и общества на произвол в тюрьмах Азербайджана, на грубое, плохое, а порой бесчеловечное обращение и пытки над заключенными. Талех говорит, что если с ним, с богословом, так обращаются, то как быть обычным гражданам", - передал Буньядов сообщение Багирзаде, ссылаясь на информацию от посетивших сегодня теолога в колонии.

По словам Буньядова, Багирзаде намерен продолжать свою голодовку и дальше, но о сроках ее не сообщает. Агали Яхьяев по итогам визита к Багирзаде подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» эту информацию.

Супруга Багирзаде Лейла Исмаилзаде также сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что ее муж продолжает голодовку. «Сегодня мы были у Талеха. Он выглядел вялым истощенным, глаза у него были впалыми, хотя и он старался при мне держаться бодро. Голос звучал слабо. Талех сказал, что его акция не связана с какой-то его личной проблемой. Он протестует против оскорбления заключенных, применения к ним силы», - сказала Исмаилзаде.

Комментариями представителей пенитенциарной службы относительно целей голодовки Талеха Багирзаде «Кавказский узел» пока не располагает.

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