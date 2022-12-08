Родители потребовали жестче контролировать качество школьного питания в Степанакерте

08 декабря 2022, 21:52

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Лечение в медицинском центре Степанакерта продолжают двое из 26 детей, обратившихся к врачам с симптомами отравления, сообщили в минздраве. Изучается версия об отравлении детей молочной продукцией местной фирмы, отчитались эпидемиологи. Родители отравившихся детей потребовали жестче контролировать качество школьного питания.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 декабря к врачам в Степанакерте стали массово обращаться дети с симптомами пищевого отравления. Врачи диагностировали у них острый гастрит.

Всего в медицинское объединение «Аревик» Министерства здравоохранения Нагорного Карабаха 7 декабря обратились 26 детей с пищевым отравлением, им всем была оказана медицинская помощь, сообщили в минздраве. По состоянию на 8 декабря в медцентре продолжают лечение двое детей, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, а эпидемиологическая ситуация контролируется, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Министерстве здравоохранения Нагорного Карабаха.

Врач медцентра «Аревик» в Степанакерте Эрнест Лалаян рассказал, что все обратившиеся в центр 7 декабря были детьми дошкольного и среднего школьного возраста, и у всех были одни и те же симптомы: рвота, диарея и лихорадка.

"Всем детям была оказана амбулаторная медицинская помощь, проведена внутривенная физиотерапия, примерно через два часа состояние всех детей стало удовлетворительным", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" врач. По его словам, дети уже не жалуются на самочувствие, но еще "пару дней" продолжат находиться под наблюдением врачей.

По предварительным данным, отравление могли вызвать молочные продукты одной из местных компаний, сообщила директор «Центра эпидемиологии и гигиены» Офелия Григорян. «Производство этой компании приостановлено. Проводятся санитарно-гигиенические проверки, после чего будут даны окончательные ответы. Проверки ведутся в Степанакерте и в регионах», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Григорян.

Сотрудники супермаркета в Степанакерте сегодня сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что со вчерашнего дня туда приостановлена поставка молочных продуктов одной из местных фирм. Кроме того, люди с осторожностью сегодня покупают молочную продукцию и других компаний, особенно сметану. Менеджер супермаркета при этом подчеркнула, что за контроль качества продукции отвечает компания-производитель, а не супермаркет.

Мать одной из отравившихся девочек рассказала, что к врачам обратились почти все дети дошкольной группы, куда ходит ее дочь. «Вначале мы не знали, что это серьезно. Я думала, просто легкое отравление. Когда уже у ребенка поднялась температура, обратились к врачу. В медцентре выяснилось, что почти все дети нашей дошкольной группы в больнице. Тогда Минздрав забил тревогу, начались расспросы и исследования. Сказали, что это от сметаны и творога, которые дети ели в школе на завтрак. Но и мы, взрослые, в тот день ели молочные продукты той же компании, и ничего с нами не случилось. Врачи сказали, что на детей и на взрослых действует по-разному», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

Другая жительница Степанакерта сообщила, что ее ребенок ходит в подготовительную группу при школе №7 Степанакерта, постоянно там завтракает, и это первый случай отравления. Женщина заявила, что в школах должны ввести более жесткие требования к качеству продуктов питания, которые дети едят в буфетах и столовых.

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