Ученики эвакуированы из школ после землетрясения в Дагестане

08 декабря 2022, 16:20

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Учащиеся некоторых дагестанских школ эвакуированы, а учебный процесс там приостановлен после землетрясения, эпицентр которого находился в Гунибском районе. Пострадавших нет, но в зданиях школ и детского сада образовались трещины после подземных толчков, сообщило МЧС.

Ощутимое землетрясение в Дагестане произошло сегодня утром, сообщило МЧС по республике. "В 09.42 мск в пяти километрах от населенного пункта Гуниб Гунибского района на глубине 10 километров произошло сейсмособытие магнитудой 6, баллы 4,5-5. Толчки ощущались на поверхности земли", - сообщило сегодня ведомство в своем Telegram-канале.

В результате землетрясения в республике пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения зданий. Приостановлена учеба в ряде школ, говорится в другом сегодняшнем сообщении ведомства.

"В некоторых школах Буйнакского, Гунибского, Дербентского, Карабудахкентского, Кулинского, Кумторкалинского, Рутульского районов и городов Дербента и Хасавюрта приостановлен учебный процесс. В населенном пункте Рутул Рутульского района в школе №1 появилась трещина", - указано в сообщении.

Также трещины зафиксированы в детском саду в селе Гуниб, следует из видео, опубликованного сегодня Telegram-каналом Mash Gor. Трещинами покрылись стены внутри помещения в разных комнатах здания - в углах, на потолке, одна из трещин идет через всю стену, на которой вывешены детские рисунки и плакаты. "Кавказский узел" не может проверить дату и место проведения этой видеосъемки.

Администрация Гунибского района в своем Telegram-канале к 16.00 мск не прокомментировала сообщения о повреждении здания детсада.

Издание "Голос Табасарана" опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись из медпункта села Тураг Табасаранского района. Как следует из видео, по потолку и по стенам также пошли трещины. "Эти кадры после сегодняшнего землетрясения. В аварийном состоянии он давно, на него никто не обращал внимания, а сегодня чуть он не развалился", - говорится в описании к видео.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в Дагестане сегодня произошло два подземных толчка. Один из них в 9.42 мск в 75 километрах от Махачкалы, магнитудой 5,5, второй - в 10.16 мск в 110 километрах от Махачкалы, магнитудой 4,2, указано на сайте центра.

"Кавказский узел" также писал, что 2 января 2021 года в Табасаранском районе Дагестана был зафиксирован эпицентр землетрясения магнитудой 5,1 балла. Власти признали здание школы в селе Акка Табасаранского района аварийным после землетрясения и временно перевели учеников на обучение в частное арендованное помещение.

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