08 декабря 2022, 12:42

Тринадцать детей пострадали от перцового газа в дагестанской школе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Семиклассник распылил перцовый баллончик в школе села Касумкент, в результате чего 13 детей госпитализированы, сообщил глава Сулейман-Стальского района.

По его данным, инцидент произошел в коридоре школы. "Семиклассник вытащил баллончик с перцовым газом и стал распылять его. В результате 13 детей госпитализированы", - рассказал глава района.

Прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента. "Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - цитирует пресс-службу ведомства "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о подобном инциденте в дагестанской школе в сентябре 2021 года. Педагог и 23 ученика пожаловались на недомогание после распыления газового баллончика в школе Махачкалы. Тогда были госпитализированы 19 детей, трое из которых попали в реанимацию.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Ученик школы в Махачкале задержан после убийства сверстника", "Прокуратура начала проверку обстоятельств гибели ребенка в Дагестане", "Дело о массовом отравлении в Буйнакске дошло до суда".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 декабря 2022, 14:02

08 декабря 2022, 13:23

08 декабря 2022, 11:58

08 декабря 2022, 11:21

  • 3 Две новые партии продемонстрировали раскол в евроичкерийском политическом поле

    Среди проживающих в Европе чеченцев возник раскол после создания двух новых партий, оппонирующих Ахмеду Закаеву. Одна часть евроичкерийцев сплотилась вокруг Ахмеда Закаева, выступающего за построение светской Ичкерии, вторая часть сплотилась вокруг Джамбулата Сулейманова и новой партии "Единая сила", которая ставит целью создание шариатской республики. Партия "Голос Чечении", созданная в ноябре Тумсо Абдурахмановым, может стать третьей силой среди евроичкерийцев.

08 декабря 2022, 10:33

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи