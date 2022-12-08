Тринадцать детей пострадали от перцового газа в дагестанской школе

08 декабря 2022, 12:42

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Семиклассник распылил перцовый баллончик в школе села Касумкент, в результате чего 13 детей госпитализированы, сообщил глава Сулейман-Стальского района.

По его данным, инцидент произошел в коридоре школы. "Семиклассник вытащил баллончик с перцовым газом и стал распылять его. В результате 13 детей госпитализированы", - рассказал глава района.

Прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента. "Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - цитирует пресс-службу ведомства "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о подобном инциденте в дагестанской школе в сентябре 2021 года. Педагог и 23 ученика пожаловались на недомогание после распыления газового баллончика в школе Махачкалы. Тогда были госпитализированы 19 детей, трое из которых попали в реанимацию.

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