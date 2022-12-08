Массовое отравление детей произошло в Нагорном Карабахе

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Девятнадцать несовершеннолетних были доставлены в больницы с диагнозом "острый гастрит", сообщили в прокуратуре Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, заболевание вызвано, предположительно, пищевым отравлением. Девять пациентов остаются в больницах, остальные уже выписаны.

Правоохранительные и надзорные органы исследуют пробы пищевых продуктов, установят причины отравления, а также степень вреда, причиненного здоровью, сообщило со ссылкой на прокуратуру Нагорного Карабаха информагентство "Новости-Армения" поздно вечером 7 декабря.

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