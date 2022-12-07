Осуждены шесть фигурантов дела Цицулаева

07 декабря 2022, 23:07

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Шесть обвиняемых по делу о похищении коммерсанта Али Закриева и вымогательстве более 100 миллионов рублей приговорены сегодня к срокам от двух до восьми лет лишения свободы. Дело бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева и еще двух обвиняемых, выделено в отдельное производство.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября в Никулинском райсуде Москвы были сорваны прения из-за отсутствия подсудимого Рамзана Цицулаева. Он был объявлен в розыск и заочно арестован. По данным адвоката, Цицулаев находился на лечении в Чечне. На последнем из состоявшихся заседаний суда представитель Генпрокуратуры попросил суд приговорить к 13 годам колонии строгого режима бывших оперативников главного управления угрозыска МВД Алексея Андреева и Виктора Ольшанского. Для бывшего сотрудника ФСБ Игоря Марина, обвиняемого в мошенничестве, прокурор запросил девять лет колонии, для родственников Джамбулата, Магомед-Салеха и Хаважи Мадаевых, активно участвовавших, по версии обвинения, во всех преступных эпизодах, - по 12 лет, а еще двум подсудимым, роли которых были признаны второстепенными, - по семь лет колонии. Для Рамзана Цицулаева гособвинитель не запросил ничего в связи с его отсутствием в процессе.

Дело о похищении коммерсанта Али Закриева, а также вымогательстве более 100 миллионов рублей поступило в суд 13 октября 2020 года. В преступлении обвиняются Рамзан Цицулаев и еще восемь человек: два высокопоставленных силовика и шесть помощников и охранников Цицулаева.

Никулинский суд Москвы приговорил к срокам от 2,5 года колонии до восьми лет колонии строгого режима фигурантов уголовного дела бывшего полномочного представителя главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева о похищении человека, сообщили в св пресс-службе суда.

"Приговором Никулинского районного суда Москвы Хаважи Мадаеву и Магомедсалеху Мадаеву назначено по семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима, Алексею Андрееву - восемь лет колонии строгого режима, Евгению Нагорнову - четыре года, а Игорю Марину назначено 2,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - процитировало ТАСС сообщение представителя суда.

Дело в отношении других обвиняемых, самого Цицулаева, Джамбулата Мадаева и Мансура Солталиева и Виктора Ольшанского, которого суд сегодня приговорил только по статье о незаконном обороте оружия, выделено в отдельное производство и возвращено прокурору, сообщил представитель суда.

По версии следствия, Рамзан Цицулаев предложил бизнесмену Новикову "решить проблему" с украденными со счета его фирмы 110 миллионами рублей и организовал похищение финансиста Али Закриева, которого вывезли в загородный дом и заставили написать расписку о возврате денег. Бывший полпред Чечни своей вины не признал, а его защита утверждает, что он не мог участвовать в похищении Закриева, так как тот, по данным следствия, был похищен в Москве, а Цицулаев в это время находился на Украине.

Рамзан Цицулаев был представителем Чечни на Украине с июня 2010 года. По неофициальным данным, именно он занимался вопросом освобождения из плена журналистов LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко весной 2014 года. При этом жители Чечни рассказали "Кавказскому узлу", что не осведомлены о деятельности Цицулаева.

В феврале 2020 года суд постановил освободить Рамзана Цицулаева из-под ареста. На свободе также оказалось большинство обвиняемых, что говорит о провале следствия, заявил тогда адвокат Цицулаева.

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